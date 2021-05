La Bourse de Paris attendue en baisse, prudente avant l'inflation américaine

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mercredi, les investisseurs restant prudents avant la publication de l'inflation américaine en milieu de journée, au lendemain d'une séance passée dans le rouge.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 0,61% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. Mardi, il avait fortement reculé de 1,86%.

"Des doutes" vont persister mercredi dans l'esprit des investisseurs "concernant l'évolution future de l'inflation et de la manière dont les banques centrales pourraient gérer une fièvre (de l'inflation) durable non anticipée", explique John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Mardi, des chiffres de l'inflation en Chine plus élevés que prévu ont rendu les investisseurs fébriles, inquiets du risque de la surchauffe de l'économie et d'une hausse des prix durable, qui pourraient favoriser une remontée des taux d'intérêt plus rapide qu'escompté.

Au Royaume-Uni, le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 1,5% au premier trimestre en raison du confinement, mais une hausse de 2,1% pour le seul mois de mars laisse entrevoir une nette reprise de l'activité.

A l'agenda du jour, les chiffres de l'inflation en avril seront également publiés pour la France et l'Allemagne. Et la Commission européenne présentera ses prévisions économiques.

Valeurs à suivre

Eiffage: le géant français du BTP, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6% au premier trimestre, à 3,97 milliards d'euros, un an après avoir souffert des premières mesures de restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Ubisoft: l'éditeur français de jeux vidéo a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de près de 40% lors de son exercice décalé 2020-2021, une "année record" qui lui a également permis de renouer avec les bénéfices.

EDF: l'énergéticien a indiqué mercredi qu'il n'y avait "pas de certitude quant à l'aboutissement" des négociations entre Paris et Bruxelles concernant le projet de réorganisation du groupe, dans un communiqué à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.

Saint Gobain: le groupe de matériaux est entré en négociations exclusives avec le groupe Chausson en vue du rachat de la société française Panofrance, spécialisée dans la distribution de panneaux de bois pour la construction.

CGG: le groupe parapétrolier a réduit sa perte nette au premier trimestre, à 82 millions d'euros, et se montre confiant quant au fait d'atteindre ses objectifs annuels grâce à la bonne tenue des cours du pétrole.

Neoen: le producteur d'énergies renouvelables a publié mardi un chiffre d'affaires en baisse de 16% au premier trimestre, du fait d'une base de comparaison élevée l'an dernier, mais sa production électrique a aussi crû de 13% sur un an.

Suez: la Caisse des dépôts, les fonds Meridiam et GIP ont déposé mardi leur offre d'achat du "nouveau Suez", le groupe qui restera après l'acquisition par Veolia de la plupart des activités internationales du Suez actuel.

