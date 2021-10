La Bourse de Paris attendue en baisse, plombée encore par l'énergie

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mardi, les préoccupations autour du prix de l'énergie et de l'inflation continuant à peser sur les investisseurs, alors que se profile la saison des résultats d'entreprises.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 perdait 1% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance, au lendemain d'une hausse de 0,16% à 6.570,54 points.

Il suit la tendance en Asie, où les marchés évoluaient dans le rouge à mi-séance, et de Wall Street, qui a clôturé en baisse lundi. Le Dow Jones a perdu 0,72% mais dans une séance avec peu de volumes, en raison d'un jour férié.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de la poursuite de la hausse du prix du baril de pétrole" qui pourrait avoir un impact sur la croissance mondiale et "d'un débat de plus en plus intense sur l'inflation", explique John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

A New York, le contrat à terme sur le baril de pétrole West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en novembre a clôturé lundi au-dessus de 80 dollars pour la première fois depuis octobre 2014 tandis que le baril de Brent de la mer du Nord a touché en séance un plus haut depuis trois ans.

Cette hausse des prix risque de maintenir l'inflation à un niveau élevé, notamment si elle se répercute sur les salaires. De nouvelles données sur cet indicateur doivent être publiées mercredi aux Etats-Unis.

Les autorités monétaires continuent toutefois de penser que le rythme soutenu de l'inflation ces derniers mois n'est que temporaire car causé par des goulots d'étranglement au niveau de la production.

Sur les marchés, "la nervosité est aussi de mise à la veille du début de la publication des résultats d'entreprises", note toutefois M. Plassard.

La hausse des prix de l'énergie risque de se répercuter sur les marges des entreprises, alors que la saison des résultats du troisième trimestre approche: les premières grandes banques américaines publient dès mercredi.

Les analystes de Saxo Banque considèrent ainsi "que nous sommes entrés dans une période de retour de la volatilité sur les principaux marchés et de regain de l'aversion au risque. Il y a beaucoup trop de problèmes à l'horizon pour que les investisseurs continuent à ne pas les prendre en considération."

Parmi les valeurs à suivre

Le groupe Société Générale a annoncé mardi que sa nouvelle banque de détail issue de la fusion de son réseau avec celui de Crédit du Nord entraînera 3.700 suppressions nettes de postes entre 2023 et 2025, "sans aucun départ contraint".

Le groupe automobile Stellantis a annoncé lundi son intention de créer d'ici à 2024 une nouvelle plateforme électrifiée pour sa marque de luxe Maserati, en difficulté depuis plusieurs années, dans son usine de Mirafiori au sud de Turin.

Le constructeur ferroviaire Alstom a été retenu pour fournir les métros automatiques de la future ligne 18 du Grand Paris Express, qui doit relier l'aéroport d'Orly, Massy-Palaiseau, Saclay et Versailles, ont annoncé lundi la Société du Grand Paris, Ile-de-France Mobilités et Alstom.

Airbus a livré 40 appareils en septembre mais a annoncé lundi n'avoir enregistré dans son carnet qu'une seule nouvelle commande au cours du mois.

