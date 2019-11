La Bourse de Paris attendue en baisse peu avant l'ouverture

La Bourse de Paris, qui évolue à un plus haut de 12 ans, portée par l'espoir accord prochain sur le commerce, était attendue en baisse vendredi après cinq séances de hausse d'affilée, dans un contexte de prises de bénéfices.

Le contrat à terme sur le CAC 40 cédait 0,36% une trentaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, l'indice a rafraîchi son record de clôture, en hausse de 0,41% à 5.890,99 points.

A Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé aussi à des niveaux inédits jeudi. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a également fini en hausse, à quelques encablures de son record.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans un mode de prise de bénéfices et dans le sillage de la confusion qui règne autour des négociations commerciales entre Washington et Pékin", estiment les experts de Mirabaud Securities Genève. "Le secteur automobile pourrait cependant continuer à être soutenu suite aux propos de Jean-Claude Juncker selon lesquels Donald Trump n'imposera pas de droits de douane au secteur automobile européen la semaine prochaine", ajoutent-ils.

Les nouvelles statistiques du jour en témoignent: le commerce chinois continue à accuser le coup de la guerre commerciale avec les Etats-Unis. Les exportations de la Chine ont subi en octobre leur troisième mois de repli, tandis que les importations ont poursuivi leur recul pour le sixième mois consécutif. Toutefois, les analystes sondés par Bloomberg s'attendaient à de plus fortes baisses.

Ces chiffres sont publiés au moment où les deux premières puissances économiques mondiales semblent se rapprocher d'une issue à leur différend commercial.

Des responsables chinois et américains ont déclaré vouloir parvenir à un accord préliminaire courant novembre. La Chine a annoncé jeudi s'être mise d'accord avec les Etats-Unis pour une levée "par étapes" de leurs droits de douane punitifs mutuels. Cependant, aucun détail n'a été donné sur le calendrier, ni sur le montant qui serait concerné.

Sur l'autre front commercial, entre Washington et l'Europe, l'espoir d'un apaisement était également permis. Jean-Claude Juncker, président sortant de la Commission européenne, s'est dit persuadé dans une interview que le président américain Donald Trump n'imposerait pas dans les prochains jours de nouveaux droits de douane sur l'importation d'automobiles européennes.

Côté statistiques, les investisseurs ont pris connaissance du bond de la consommation des ménages au Japon (+9,5% sur un an en septembre) et de la hausse de l'excédent commercial de l'Allemagne en septembre.

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis et le commerce extérieur (septembre) de la première économie de la zone euro sont également à l'agenda.

- VALEURS A SUIVRE -

ArcelorMittal : le géant mondial de l'acier est resté dans le rouge au troisième trimestre, dans un contexte de marché difficile.

Airbus: le groupe a livré 77 avions et enregistré 415 commandes au cours d'un mois d'octobre "historique", profitant d'un énorme contrat avec la compagnie indienne IndiGo.

Pernod Ricard: le responsable pour l'Amérique du Nord, Paul Duffy, va quitter le groupe début décembre.

Crédit Agricole SA: le bénéfice net a bondi de près de 9% au troisième trimestre à 1,2 milliard d'euros, tiré par la banque de financement et d'investissement et par les activités de gestion d'épargne et d'assurances.

Axa: l'assureur a achevé la cession des 144 millions d'actions qu'il lui restait dans sa filiale américaine de services financiers Axa Equitable Holdings (EQH), vendus à Goldman Sachs.

Altarea Cogedim: le promoteur immobilier a confirmé sa prévision de résultats en hausse cette année après un bond de près d'un tiers de ses revenus au troisième trimestre.

JCDecaux: le spécialiste français de l'affichage publicitaire a augmenté son chiffre d'affaires de 6,7% à 925,8 millions d'euros au troisième trimestre.

Casino: le groupe de distribution a annoncé jeudi le "succès" des opérations de refinancement de sa dette, pour un montant total de 1,8 milliard d'euros, au-dessus de l'objectif initial de l'opération annoncée fin octobre.

Bel (Vache qui rit, Kiri, Babybel) : le groupe fromager a annoncé une légère hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice 2019.

Euronext : l'opérateur boursier paneuropéen, qui a une nouvelle fois accru sa rentabilité au troisième trimestre, a nié être en contact avec les Bourses de Madrid et Milan en vue d'éventuelles acquisitions, écartant ainsi des rumeurs de marché "infondées".

Spie : le groupe de services multitechniques aux entreprises a annoncé une hausse de ses résultats sur neuf mois, confirmant ses objectifs pour 2019.

Marie Brizard Wine and Spirits (MBWS): le groupe de spiritueux a réalisé un chiffre d'affaires de 98,9 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en retrait de 0,6%.

Recylex: le chiffre d'affaires du spécialiste du recyclage des métaux a reculé au troisième trimestre, alors que les discussions se poursuivent avec ses partenaires financiers sur l'activité allemande.

Verallia : le groupe verrier a relevé ses objectifs annuels, après des ventes en progression de 7,9% au troisième trimestre.

Rubis : le groupe spécialisé dans le stockage et la distribution de produits pétrolier a vu ses ventes bondir de 28% au troisième trimestre.

