La Bourse de Paris attendue en baisse

La Bourse de Paris se préparait à ouvrir en repli lundi après la publication d'un indicateur montrant le ralentissement de la consommation en Chine.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 0,59% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,20%.

Les ventes de détail en Chine ont connu en juillet leur plus faible progression (+8,5%) depuis le début de l'année, un ralentissement plus important que les prévisions des analystes.

Principal indicateur de la consommation, ces chiffres soulèvent des inquiétudes sur la reprise de la deuxième économie mondiale. Début juillet les craintes sur la santé de l'économie chinoise avaient déjà affolé les marchés.

"Les investisseurs sont de plus en plus inquiets concernant l'évolution de la croissance chinoise", estime John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Au Japon, le produit intérieur brut a progressé de 0,3% sur la période avril-juin par rapport au trimestre précédent, témoignant d'une certaine résilience de l'économie nippone, toujours engluée dans la crise sanitaire.

Au cours de la semaine à venir, traditionnellement peu pourvue d'actualité, le principal point d'attention sera la publication des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

La réduction du soutien monétaire des banques centrales préoccupe les marchés depuis plusieurs mois et chaque réunion, déclaration ou publication d'une de ces institutions amène son lot d'anxiété.

Les éléments discutés au sein de la Fed lors de la réunion de juillet ont néanmoins déjà été intégrés par les marchés, et la publication du compte-rendu détaillé des échanges ne devrait pas contenir de surprise.

A l'agenda du jour, seul l'indice d'activité manufacturière de la région de New York est attendu en milieu de journée.

Valeurs à suivre

Faurecia: l'équipementier français va racheter une part majoritaire dans son homologue allemand Hella et propose d'en acquérir la totalité pour créer un géant mondial de l'industrie. Faurecia va acquérir la part de 60% du capital au prix de 60 euros par action, en déboursant 3,4 milliards d'euros en numéraire et via l'émission de nouvelles actions.

Axa: l'assureur français a annoncé avoir conclu un accord pour la vente de ses activités d'assurance à Singapour à HSBC pour 575 millions de dollars (487 millions d'euros).

jvi/fs/clp/