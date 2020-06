La Bourse de Paris attendue en baisse

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse lundi en raison de la remontée des inquiétudes sur la propagation de la pandémie de Covid-19, aux Etats-Unis comme en Chine.

Le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 0,70% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il avait fini en baisse de 0,18%, soit un recul de 1,40% sur la semaine.

Wall Street a fini la semaine fortement dans le rouge avec son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, plombé par les préoccupations sanitaires(-2,84%).

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage des inquiétudes américaines", prévient John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Dimanche, la pandémie a franchi deux caps symboliques: celui du demi-million de morts et des dix millions de cas d'infection, selon un comptage effectué par l'AFP. Ce bilan ne reflète en outre qu'une fraction du nombre réel de contaminations, qui ne sont pas toujours détectées.

Les Etats-Unis, pays le plus touché tant en nombre de décès que de cas, sont en plus confrontés à la progression de la contagion dans 30 des 50 États. Parmi eux, les plus grands et les plus peuplés du Sud et de l'Ouest : la Californie, le Texas et la Floride.

En réaction, des mesures de restriction sont prononcées, avec la fermeture des bars et restaurants dans certains comtés ou sur tout le territoire de ces Etats.

La résurgence du virus reste préoccupante en Chine, notamment à Pékin où "la situation épidémique est grave et complexe" depuis la réapparition du Covid-19 mi-juin, selon un porte-parole municipal. Dimanche, les autorités locales ont annoncé le confinement du canton d'Anxin, situé à 60 kilomètres au sud la capital chinoise, après la découverte d'une dizaine de cas liés au rebond épidémique pékinois.

En Europe, les 27 Etats membres ne sont pas parvenus lors du week-end à s'accorder sur une liste de pays que leur niveau de contamination au Covid-19 permettrait de considérer comme "sûrs", permettant à leurs résidents de venir sur le Vieux Continent en juillet.

"Il ne fait aucun doute que certains investisseurs remettent en cause le rythme de la reprise économique", ajoute Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

"Ces inquiétudes peuvent éclipser" aux yeux des investisseurs "certains sentiments plus positifs qui existent ailleurs", avec les indicateurs économiques qui confirment le regain de l'activité.

Les plans de soutien des Banques centrales et des Etats continuent de porter le marché. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson dévoile mardi selon les médias un vaste plan de relance, fondé sur la construction d'infrastructures, pour soutenir l'économie britannique.

Le Royaume-Uni et l'Union européenne entament par ailleurs une nouvelle phase dans la négociation du Brexit, cinq semaines d'intenses discussions qui commencent par une rencontre physique de cinq jours à Bruxelles, la première depuis le mois de mars.

Côté indicateurs la journée sera calme, même si les investisseurs pourront s'attarder sur les indices de confiance en zone euro.

VALEURS A SUIVRE

EDF : La centrale nucléaire alsacienne de Fessenheim va définitivement cesser de fonctionner dans la nuit de lundi à mardi, avant d'être démantelée.

DANONE : Les actionnaires ont approuvé à plus de 99% vendredi l'adoption par le géant agroalimentaire du statut d'"entreprise à mission" qui l'enjoint à aller au-delà de la recherche de rentabilité en poursuivant des "objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux".

