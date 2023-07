La Bourse de Paris attendue en baisse

La Bourse de Paris est attendue en baisse à l'ouverture lundi, après sa meilleure semaine en près de quatre mois et alors que se rapproche la saison des résultats d'entreprises.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,65% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, la cote parisienne avait terminé en hausse pour la sixième fois consécutive, bien que modeste (+0,06%).

Sur la semaine, elle a gagné 3,69%, et depuis le 1er janvier 13,91%.

Le secteur du luxe a notamment porté la cote, avec l'espoir de mesures de relance en Chine.

Mais la situation économique dans le pays demeure fragile: si la Chine a vu sa croissance accélérer au 2e trimestre, les chiffres masquent toutefois les difficultés de la deuxième économie mondiale, confrontée à une conjoncture délicate et un chômage record des jeunes.

Pour le marché, "la faiblesse de la croissance signifie que le gouvernement et la Banque populaire de Chine (PBoC) vont intensifier leurs efforts pour assouplir davantage les conditions financières et ouvrir la voie à une reprise plus rapide. D'un autre côté, les politiques de soutien mises en place jusqu'à présent ont eu peu d'impact", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Les investisseurs vont se tourner vers la saison des résultats d'entreprises qui commence véritablement en Europe cette semaine. En France, l'agenda du CAC 40 reste encore faible, avec Publicis et Thalès au menu durant les prochains jours.

Parmi les valeurs à suivre

Casino: le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari a annoncé dimanche renoncer à son offre de reprise du distributeur Casino qui croule sous les dettes, laissant seule en lice l'offre de Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière.

Danone: l'Etat russe a pris le contrôle d'actifs en Russie des géants français Danone et danois Carlsberg, placés devant le fait accompli, même s'ils avaient fait part de leur intention de quitter le marché russe après l'offensive en Ukraine.

