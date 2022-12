La Bourse de Paris attendue en baisse avant l'emploi aux Etats-Unis

La Bourse de Paris est attendue à la baisse à l'ouverture vendredi, dans un marché attentiste avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, à la mi-séance européenne.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,36% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, la Bourse de Paris a bouclé la séance en légère hausse de 0,23%, gagnant 15,42 points à 6.753,97 points.

"La baisse du jour est à mettre sur le compte d'une prise de profits dans le premier jour de décembre", même si "historiquement, le mois de décembre est un mois positif pour le marché des actions", explique John Plassard de Mirabaud.

Toutefois, les marchés sont dans l'attente de la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, prévu à 14H30 GMT (15H30 à Paris).

Le taux de chômage aux Etats-Unis est attendu stable, à 3,7%, avec cependant des créations d'emplois moins nombreuses qu'en octobre, à 200.000 contre 261.000.

Ces chiffres permettront de faire un état des lieux de la première économie mondiale face à la hausse des taux d'intérêt et à l'inflation élevée et "devraient nous donner un peu plus d'informations sur les réelles intentions monétaires de la Réserve fédérale américaine", selon Plassard.

La Fed se fonde en partie sur la vigueur de l'emploi pour calibrer sa politique monétaire. Un marché du travail tendu dans un contexte de forte hausse des prix lui donne des arguments pour durcir sa politique monétaire afin de faire revenir l'inflation sous contrôle.

Mercredi, Jerome Powell, le patron de la puissante banque centrale américaine, a évoqué une modération des hausses de taux de la Fed probablement dès décembre et a aussi laissé entendre qu'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, qui lutte contre l'inflation, était "très plausible".

Jusqu'ici la Fed a relevé ses taux de 75 points de base quatre fois d'affilée pour les faire grimper entre 3,75% et 4%, mais les marchés s'attendent désormais à ce que le Comité monétaire relève de seulement 50 points de base les taux en décembre, la prochaine réunion monétaire étant prévue les 13 et 14.

Parmi les valeurs à suivre

Saint-Gobain: le groupe français de matériaux de construction a finalisé jeudi la cession de son activité "Cristaux et Détecteurs" à un consortium mené par deux fonds américains spécialisés dans les matériaux de haute technologie.