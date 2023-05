La Bourse de Paris attendue en baisse après les données sur l'industrie chinoise

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mercredi face au retour des craintes de récession après un indicateur décevant en Chine, et en attendant une série de statistiques économiques en Europe.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,55% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance, au lendemain d'un net recul de 1,29%.

L'activité manufacturière en Chine a connu en mai un repli pour le deuxième mois consécutif, selon des données officielles publiées mercredi, alors que la reprise post-Covid de la deuxième économie mondiale semble plus laborieuse que prévu.

Cet indice des directeurs d'achat (PMI), qui reflète la santé du monde industriel, est ressorti en dessous des estimations des analystes sondés par l'agence Bloomberg.

"La demande intérieure s'est récemment affaiblie, en partie à cause du ralentissement du marché immobilier et de la deuxième vague de Covid. La demande extérieure n'est pas non plus favorable, alors les États-Unis sont confrontés à un risque de récession", décrypte l'économiste Zhiwei Zhang, du cabinet Pinpoint Asset Management.

Mardi, les craintes de récession ont pesé sur les marchés actions et les rendements obligataires, selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets, tandis que le marché du pétrole a chuté face aux inquiétudes concernant la demande d'hydrocarbure.

Les investisseurs se font du souci autant pour l'économie chinoise que pour les Etats-Unis et l'Europe, au bord de la récession et encore confrontés à une inflation tenace. Ils scruteront donc les chiffres finaux de croissance du PIB au premier trimestre pour la France, l'Italie, la Belgique et le Portugal.

Les premières estimations de l'inflation en mai sont attendues mercredi en France, en Allemagne et en Italie, inflation qui devrait ralentir dans ces trois pays, selon Michael Hewson.

Mais ce "qui empêche les investisseurs de dormir", selon lui, c'est "le niveau de l'inflation sous-jacente", qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, dont les chiffres pour la zone euro seront publiés jeudi pour le mois de mai et "ne devraient pas montrer beaucoup de signes de ralentissement", prévient M. Hewson.

Les marchés seront également attentifs à l'actualité politique aux Etats-Unis, où les élus de la Chambre des représentants sont appelés mercredi à voter pour ou contre l'accord conclu entre le président démocrate, Joe Biden, et le chef républicain à la Chambre, Kevin McCarthy, pour relever le plafond de la dette du pays, et ainsi éviter un défaut de paiement.

Le temps presse : "La date limite pour la conclusion d'un accord étant désormais fixée à lundi prochain, le 5 juin (date d'un possible défaut de paiement selon le Trésor américain, NDLR), un vote devra avoir lieu d'ici la fin de la semaine", souligne l'analyste de CMC Markets.

Valeurs à suivre

JCDecaux : le géant français de l'affichage publicitaire a racheté les activités de son concurrent Clear Channel en Italie et en Espagne.

Veolia : le groupe français, repreneur en Colombie d'une décharge accusée de polluer l'environnement, se retrouve dans le viseur de l'ONG britannique Global Witness pour qui les dysfonctionnements autour de ce site n'ont pas cessé, ce dont l'entreprise se défend.

TotalEnergies : le géant pétrogazier est attendu devant le tribunal de Paris mercredi, accusé d'"inaction climatique" par une coalition d'ONG et de collectivités, dont les villes de Paris et de New York, qui demande à la justice de contraindre TotalEnergies à aligner sa stratégie climatique sur l'accord de Paris.