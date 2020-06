La Bourse de Paris attendue en baisse après la Fed

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi, après une réunion de la Réserve fédérale américaine à l'issue de laquelle l'institution a averti que le chemin vers la reprise serait long.

Le contrat à terme sur le CAC 40 reculait de 1,88% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en recul de 0,82% à 5.053,42 points.

Wall Street a pour sa part fini sans grande conviction, mais cela n'a pas empêché le Nasdaq de franchir pour la première fois le seuil des 10.000 points.

"L'humeur est en berne après la Fed", a observé David Madden, un analyste de CMC Markets.

"Tous les yeux étaient tournés vers la Réserve fédérale" américaine et les actions européennes "ont connu une séance sans lustre à l'approche de la réunion de l'institution, les investisseurs préférant se désengager avant" d'en savoir plus, a-t-il complété.

Et "il semblerait que les perspectives brossées (par la Fed) pour cette année aux Etats-Unis pèse sur l'ambiance" ce qui devrait conduire les indices européens à ouvrir en baisse, selon lui.

L'économie américaine commence doucement à se redresser, et devrait rebondir dès l'année prochaine, mais le chemin sera long, a affirmé mercredi soir la banque centrale américaine, qui a promis de laisser les taux à zéro pour un bon moment face à des incertitudes qui restent grandes.

La Fed a publié ses premières prévisions depuis le début de la pandémie qui a mis fin à plus de dix années de croissance et précipité l'économie américaine dans l'une de ses pires crises. Elle prévoit ainsi une chute de 6,5% en 2020, avant un fort rebond de 5% en 2021 et une croissance plus modeste (3,5%) l'année suivante.

Du côté des indicateurs, le premier trimestre 2020 a vu la destruction de 497.400 emplois dans le secteur privé, soit une baisse de 2,5% en France.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis sont également attendues et devraient retenir de nouveau l'attention des investisseurs à la recherche de toutes les signes d'une potentielle reprise après le début du processus de déconfinement.

VALEURS A SUIVRE

Télécoms : Les opérateurs de téléphonie français seront fixés jeudi sur le nouveau calendrier d'attribution des fréquences de la nouvelle norme mobile 5G, sur laquelle la justice est encore appelée à se prononcer.

Soitec : Le fabricant de matériau pour semi-conducteurs, en croissance forte depuis plusieurs années, prévoit désormais une stabilité de son chiffre d'affaires en 2020-2021 du fait de la crise du coronavirus.

Partouche : Le chiffre d'affaires du groupe a chuté de moitié au deuxième trimestre avec la fermeture des casinos liée à l'épidémie, en baisse précisément de 46% à 56,9 millions d'euros

Ingenico, Latecoère et Maurel&Prom tiendront leur assemblée générale.

abx/ak/nth