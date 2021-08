La Bourse de Paris attendue en baisse

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse lundi après sa forte progression de la semaine dernière, les investisseurs continuant de digérer le rapport sur l'emploi américain de vendredi.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 cédait 0,15% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. Lundi, il avait progressé de 0,53%.

Les investisseurs vont continuer de digérer le solide rapport sur l'emploi américain de vendredi, qui laisse présager un durcissement de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

"Un des gouverneurs de la Fed a déclaré il y a moins d'une semaine que la banque centrale américaine pourrait commencer à réduire dès octobre le montant d'actifs qu'elle achète chaque mois, si l'amélioration du ... marché de l'emploi se confirmait", souligne John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

L'économie américaine a généré 943.000 emplois non agricoles en juillet, selon le Département du Travail, et le taux de chômage a chuté plus fort que prévu à 5,4%. Des données bien supérieures aux prévisions des analystes.

Cependant "il manque toujours 5,7 millions d'emplois comparé à février 2020, juste avant le début de la pandémie", rappelle M. Plassard.

Lundi de nouveaux chiffres sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis seront publiés dans le rapport JOLTS.

En Chine, la hausse des prix à la production s'est inscrite en juillet à son niveau le plus élevé en près de 13 ans, en raison d'une flambée des prix des matières premières, selon des chiffres officiels publiés lundi.

L'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, a augmenté de 1% sur un an en juillet, contre 1,1% un mois plus tôt, une hausse supérieure aux anticipations des analystes.

Valeurs à suivre

Sanofi: l'agence américaine du médicament (FDA) a approuvé vendredi un traitement du laboratoire français contre la maladie de Pompe.

Renault: le constructeur automobile chinois Geely (maison-mère de Volvo Cars) a annoncé qu'il s'alliait avec le français Renault pour concevoir des voitures hybrides.

jvi/pn/nth