La Bourse de Paris attendue en baisse à l'ouverture

La Bourse de Paris est attendue en baisse mercredi, coincée entre les inquiétudes sur la santé économique chinoise et la publication des "minutes de la Fed", compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine.

Le contrat à terme de l'indice principal CAC 40 reculait de 0,45% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance.

Mardi, l'indice a lâché 81,14 points à 7.267,70 points, déçu par des indicateurs économiques chinois et par le faible soutien de la Chine à son économie, qui a du mal à redémarrer depuis la pandémie de Covid-19.

Ces inquiétudes pèsent encore sur les marchés mercredi et ont été "exacerbées par la résurgence des craintes d'une attitude plus agressive de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed), ce qui a provoqué un désintérêt pour les actifs à haut risque", commente Stephen Innes, analyste de SPI AM.

En effet, mardi, un membre de la Réserve fédérale américaine a affirmé qu'il était encore trop tôt pour déclarer victoire face à l'inflation et mettre un terme au cycle de hausse des taux d'intérêt, tout en reconnaissant que l'inflation évoluait désormais dans la bonne direction.

"Je ne suis pas prêt pour annoncer que nous en avons terminé mais je vois des signes positifs", a estimé le président de la branche de Minneapolis, Neel Kashkari, lors d'une conférence dans la ville du nord des États-Unis.

"Je veux voir des éléments convaincants démontrant que l'inflation est bel et bien sur le point de revenir à 2%, il faudra ensuite un peu de temps pour l'y stabiliser", a répondu M. Kashkari à une question sur l'opportunité d'une éventuelle baisse de taux.

La Fed pourrait cependant, selon lui, commencer à abaisser son principal taux en 2024, si la décélération de l'inflation s'est confirmée.

Dans le sillage de ces déclarations, la publication des minutes de la Fed est attendue mercredi. Elles "offriront un aperçu des délibérations de la dernière réunion de la Fed après que la banque centrale américaine a relevé ses taux de 25 points de base lors de la réunion de juillet, après une pause en juin", relève Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Au cours de la séance, les investisseurs seront également attentifs à "l'inflation en Grande-Bretagne en juillet, la croissance en zone euro au deuxième trimestre (deuxième estimation), la croissance industrielle aux États-Unis (juillet)", résume John Plassard, analyste de Mirabaud.

Parmi les valeurs à suivre

Maurel & Prom: le producteur français d'hydrocarbures va racheter l'entreprise pétrolière Assala Energy, active au Gabon, pour un montant de 730 millions de dollars, lui permettant de se renforcer dans ce pays, a-t-il annoncé mardi, après la clôture des marchés, dans un communiqué.