La Bourse de Paris attendue en baisse à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mercredi, les investisseurs attendant de voir quelle direction prendre au lendemain d'une forte hausse des prix du pétrole.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,28% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mardi, il a terminé en baisse de 0,34% à 7.254,72 points.

Le marché actions a lâché du terrain après la hausse des prix du pétrole qui a suivi l'annonce de la prolongation de la réduction de production de l'Arabie Saoudite et des exportations de la Russie jusqu'à fin 2023.

Les prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison novembre, et ceux du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en octobre, ont culminé à leurs plus hauts niveaux depuis novembre.

Le marché "s'inquiète que la hausse des prix du pétrole" contribue à "maintenir l'inflation à des niveaux élevés plus longtemps", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets, dans une note.

Cette crainte s'est reflétée "dans la hausse des taux obligataires la veille et la hausse du dollar américain à des niveaux plus vus depuis six mois", poursuit l'analyste.

La combinaison de ces deux éléments "complique la tâche des banques centrales dans leur lutte pour ramener l'inflation autour de 2%", détaille encore Michael Hewson.

Depuis mars 2022, la Fed a relevé à 11 reprises ses taux d'intérêt, qui sont au plus haut depuis 22 ans, dans une fourchette de 5,25 à 5,50%.

Mardi, un responsable de la banque centrale américaine (Fed) a ouvert la porte à un maintien des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre, compte tenu des récentes données économiques, n'excluant cependant pas l'hypothèse d'une hausse supplémentaire ultérieure si nécessaire pour faire face à l'inflation.

Au vu des chiffres récents de l'inflation et de l'emploi, "rien n'indique que nous devons agir de façon urgente", a déclaré Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale, lors d'une interview sur la chaîne CNBC.

Néanmoins, "je veux être très prudent avant de dire que nous avons fait le travail", a-t-il averti.

A l'agenda de la séance figure l'indice d'activité dans les services ISM pour août aux Etats-Unis.

"Les PMI d'août et les chiffres de l'ISM devraient tous deux indiquer que le secteur est en territoire d'expansion, à 51,2 et 52,5 respectivement", tout chiffre supérieur à 50 indiquant une croissance, estime M. Hewson.

Les investisseurs attendent également la publication des chiffres de la balance commerciale canadienne pour juillet, ainsi que ceux des commandes industrielles en Allemagne pour la même période.