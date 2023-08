La Bourse de Paris attendue en baisse

La Bourse de Paris s'oriente vers une ouverture en petite baisse vendredi, après deux séances de nette hausse et en amont de la publication de l'inflation française.

Le contrat à terme de l'indice principal CAC 40 cédait 0,37% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Jeudi, l'indice avait pris 1,52%, porté par un secteur du luxe en forme et des chiffres d'inflation aux États-Unis.

Le bilan de la semaine est à ce stade nettement positif (+1,62% par rapport à la clôture de vendredi), même si les variations ont été exacerbées par des volumes d'échanges faibles caractéristiques du creux de l'été.

Avant le week-end, les investisseurs prendront connaissance des chiffres d'inflation en France en juillet, de la croissance britannique du deuxième trimestre et des prix à la production aux États-Unis en juillet.

Jeudi, l'indice des prix à la consommation, principale mesure de l'inflation, aux États-Unis est ressorti à 3,2% pour juillet, un peu moins que ce que prévoyaient les analystes. L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, a quant à elle continué à ralentir sur un an, à 4,7%.

Ces chiffre ont "renforcé les anticipations selon lesquelles nous pourrions bien avoir vu la fin du cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed), ce qui a contribué à propulser le S&P500 à ses plus hauts niveaux cette semaine et à lui permettre d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis juillet", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"Malheureusement, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a vu les choses autrement et a déclaré que la banque centrale avait encore du travail à faire en matières de hausse des taux", ajoute M. Hewson, ce qui a tempéré l'optimisme des marchés.

Selon l'analyste, les prix à la production aux États-Unis pourraient eux aussi rebondir en juillet, "en raison d'une hausse des prix de l'énergie".