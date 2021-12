La Bourse de Paris attendue en baisse

La Bourse de Paris devrait se replier à l'ouverture vendredi, prenant un peu de recul sur les nombreuses décisions des banques centrales de la semaine et dans le sillage de la baisse des valeurs technologiques américaines.

L'indice vedette CAC 40 perdait 0,45% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Jeudi, il avait fini en nette hausse de 1,12% à 7.005,07 points.

Sur les quatre premiers jours de la semaine, le CAC 40 a faiblement progressé de 0,17%.

Au lendemain de la réunion de la Banque centrale européenne, qui a suivi la Réserve fédérale américaine mercredi, les investisseurs ont encore beaucoup d'informations à digérer sur les nouvelles donnes monétaires dans les différentes zones économiques.

Après avoir bien accueilli la Fed et son focus sur l'inflation, les marchés américains se sont retournés jeudi, en particulier le Nasdaq, qui a perdu 2,35%.

Les perspectives des hausses des taux de la Fed dès le premier semestre 2022 ont finalement eu un impact sur les valeurs technologiques, qui ont besoin d'un environnement avec taux bas sur le marché obligataire pour financer leur croissance et leur valorisation élevée.

Cette tendance devrait se retrouver à l'ouverture pour les valeurs technologiques françaises.

"La thématique du +tout acheter+", nourrie par l'espoir que les nouvelles orientations de la Fed permettent d'ancrer les perspectives d'inflation à long terme "semble s'essouffler", note Jeffrey Halley, analyste d'Oanda.

Mais selon lui, le mouvement n'est pas "une tendance". "C'est la volatilité qui continuera d'être la gagnante de décembre."

Le ballet des banques centrales continue vendredi avec celle de la Russie.

De son côté, la Banque du Japon a prolongé vendredi de six mois un mécanisme exceptionnel visant à faciliter les prêts bancaires aux petites et moyennes entreprises souffrant de la crise du Covid-19, alors que ce dispositif devait s'arrêter fin mars prochain, tout en gardant sa politique monétaire ultra-accommodante.

Les nouvelles sur le variant Omicron continuaient d'ajouter de l'incertitude. Joe Biden a mis en garde contre "un hiver de maladie grave et de mort" pour les personnes non vaccinées. Il a averti que le variant "va se mettre à circuler beaucoup plus rapidement" aux Etats-Unis.

Parmi les valeurs à suivre vendredi

Automobile: cinquième mois de baisse en novembre pour le marché européen, selon les chiffres des constructeurs.

Airbus: Air France-KLM a annoncé jeudi après la clôture parisienne une commande de 100 monocouloirs Airbus, alors que Boeing équipait jusqu'ici ces compagnies en monocouloirs. Plus tôt dans la journée, Airbus avait déjà pris des parts de marché à son concurrent américain auprès de la compagnie australienne Qantas.

Crédit Agricole et Stellantis: les deux groupes ambitionnent de créer un "leader européen de la location longue durée automobile", détenu à parts égales par la filiale Crédit Agricole Consumer Finance et le constructeur automobile ont-ils annoncé vendredi.

Stellantis est aussi entré en négociation exclusive avec BNP Paribas autour de ses activités de financement via des co-entreprises par pays.

fs/vac/ngu