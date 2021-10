La Bourse de Paris attendue en baisse

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse lundi en dépit de la clôture de Wall Street vendredi stimulée par des annonces concernant un nouveau traitement en cours contre le Covid-19, les incertitudes persistant sur plusieurs fronts.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 perdait 0,38% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, la cote parisienne avait terminé sans direction (-0,04% à 6.517,69 points).

"Les interrogations concernant l'évolution de l'inflation n'ont cependant pas encore disparu de l'esprit des investisseurs tout comme l'avenir d'Evergrande, suspendu ce matin à la bourse de Hong Kong", indique John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

L'agenda désertique au niveau des statistiques devrait laisser "les marchés à la merci de la volatilité induite par les gros titres dans un environnement de faible liquidité", estime de son côté Jeffrey Halley, analyste de Oanda.

"L'événement le plus important de la journée sera de loin la réunion de l'OPEP+, compte tenu de la flambée des prix de l'énergie dans le monde et des pannes d'électricité en Chine", souligne t-il.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés ont rendez-vous pour statuer sur une possible ouverture plus large que prévu du robinet d'or noir afin de calmer la surchauffe des prix.

Outre les interrogations concernant l'évolution de l'inflation, les incertitudes dans l'affaire du géant immobilier chinois ultra-endetté Evergrande, continuent de troubler les investisseurs qui ont appris que le groupe a suspendu sa cotation à la Bourse de Hong Kong, sans explication.

Selon un analyste de Bloomberg Intelligence, cette suspension pourrait avoir un rapport avec une cession d'actifs importante ou une restructuration du capital.

Evergrande a un versement d'intérêts obligataires de 260 millions de dollars qui arrive "à échéance aujourd'hui" et "qui ne dispose que d'un délai de grâce de cinq jours, et si aucun signe de paiement ne se produit, le bruit négatif autour de la société et du marché immobilier chinois augmentera une fois de plus", souligne M. Halley.

Après le scandale des "Panama Papers" en 2016, une autre enquête du consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a révélé dimanche qu'une trentaine de dirigeants actuels ou passés et plus de 300 responsables politiques du monde entier ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale.

Valeur à suivre

Carrefour : après un article du Monde évoquant des discussions avec Carrefour sur un rapprochement avec Auchan, le président de l'Association familiale Mulliez (AFM), propriétaire d'Auchan, a affirmé dimanche dans la Voix du Nord qu'il ne vendrait "jamais" Auchan.

pan/ak/nth