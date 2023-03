La Bourse de Paris attendue de nouveau en hausse

La Bourse de Paris est attendue en hausse à l'ouverture mardi, prolongeant son rebond du lundi à la faveur d'un soulagement des investisseurs sur la situation bancaire mondiale.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 montait de 0,85% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait pris 1,27%, retrouvant les 7.000 points (7.013,14 points).

Le rebond est pour l'heure insuffisant pour compenser les 4% de pertes de la semaine passée, la pire performance depuis six mois.

Le soulagement est venu en deux temps à la suite du rachat de Credit Suisse, au bord la faillite, par son rival UBS.

"L'accord a soulevé un certain nombre de questions concernant la priorité entre les actionnaires et les détenteurs d'obligations" dans le cadre d'un sauvetage d'une banque "mais les régulateurs de l'Union européenne ont assuré aux marchés nerveux que le sauvetage suisse était unique aux deux banques suisses", selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Les valeurs bancaires, en forte baisse dans la matinée lundi, ont aussi repris de la vigueur. Mais la valeur de leurs actions comparée à leurs bénéfices est retombée au niveau de la crise du Covid-19.

Les investisseurs vont attendre la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine mercredi, à l'issue d'une réunion de deux jours.

Engagée dans un vigoureux combat contre l'inflation, la Fed pourrait, selon les observateurs, relever ses taux directeurs de 0,25 point, et non de 0,5, au nom de la stabilité du système financier.

Une décision encore plus souple "enverrait un message plus grave, à savoir que la Fed voit quelque chose que le marché ne voit pas, ce qui risquerait de les ébranler encore plus", estime M. Hewson.

Parmi les valeurs à suivre

Sopra Steria: le groupe français de services informatiques a annoncé le rachat de l'entreprise technologique néerlandaise Ordina pour 518 millions d'euros.

Automobile: les ventes de voitures neuves dans l'Union européenne ont continué à rebondir en février, toujours grâce aux ventes du groupe Volkswagen et de Dacia, selon les chiffres de l'association des constructeurs.

