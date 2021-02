La Bourse de Paris attendue de justesse dans le vert

La Bourse de Paris s'orientait vers une ouverture en très légère hausse vendredi matin, à l'orée d'une séance où la volatilité devrait être élevée, avant la publication d'indicateurs importants en Europe.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 grappillait 0,14% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'un recul de 0,65%.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce (vendredi) matin dans le sillage des craintes et des interrogations qui entourent la hausse du rendement des taux souverains", estime John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Il précise en outre que la séance constituera "une importante échéance pour les options" (séance dite des "Quatre Sorcières").

"Au milieu de la semaine, le taux d'emprunt américain à dix ans a atteint un plus haut en un an, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'une hausse de l'inflation", d'où une "légère pression" subie par les marchés actions, souligne David Madden, un analyste de CMC Markets.

Un mouvement baissier qui s'est accentué jeudi des deux côtés de l'Atlantique: l'absence de bonnes nouvelles, combinée à certains résultats d'entreprises décevants et à des données économiques mitigées en provenance des Etats-Unis, ont pesé sur la confiance" des investisseurs, complète-t-il.

Les craintes d'une résurgence de l'inflation aux Etats-Unis se sont traduites cette semaine par la remontée des rendements obligataires, en particulier américains, pénalisant les marchés actions.

Dans ce contexte, les chiffres de l'inflation en France pour janvier, ainsi que les indices PMI d'activité manufacturière et dans les servies de la zone euro et du Royaume-Uni pour février, seront observés de près.

Aux Etats-Unis sont également attendues les reventes de logements du mois dernier.

Outre-Manche, les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté de 8,2% en janvier sur un mois, la baisse la plus sévère depuis avril 2020, en raison du nouveau confinement dans le pays.

La Banque centrale américaine (Fed) a pourtant martelé mercredi qu'elle maintiendrait ses taux très bas pour soutenir l'économie jusqu'au retour du plein emploi et continuerait à inonder les marchés de liquidités, via des rachats d'actifs mensuels à hauteur de 120 milliards de dollars.

Elle est même prête pour cela à accepter une inflation temporairement supérieure à son objectif de 2%.

De son côté, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a jugé nécessaire de rappeler en janvier qu'une nouvelle baisse des taux n'était pas à exclure pour soutenir la reprise fragile, selon le compte rendu de leur réunion publié jeudi.

- Valeurs à suivre -

Hermès: le groupe de luxe a limité l'impact de la pandémie sur son exercice 2020, grâce à un rebond de ses ventes en Asie au second semestre ainsi qu'à une "forte progression" des ventes en ligne.

Renault: le constructeur automobile français a enregistré une perte historique de 8 milliards d'euros au cours d'une année 2020 marquée par la crise du coronavirus.

Total: l'agence de notation financière S&P Global Ratings a annoncé jeudi avoir abaissé les notes de Total et Royal Dutch Shell, après celles d'autres compagnies pétrolières, considérant que les risques pour les groupes pétroliers et gaziers avaient augmenté, en lien avec la transition énergétique et le changement climatique.

Valeo: l'équipementier français a enregistré une perte de 1,089 milliard d'euros au cours de l'année 2020 marquée par la crise du Covid-19, avec un chiffre d'affaires en recul de 16% à 16,4 milliards d'euros.

Gecina: le groupe immobilier français, spécialiste des bureaux, a enregistré une baisse limitée de son activité l'an dernier, et table sur un recul en 2021 sous l'effet notamment de cessions et de l'allongement des délais de commercialisation.

Danone: le géant agroalimentaire français a vu son chiffre d'affaires reculer de 6,6% en 2020, à 23,6 milliards d'euros, sur fond de pandémie de Covid-19, tandis que son bénéfice net s'améliorait de 1,4%, après des charges exceptionnelles en 2019. Le PDG du groupe, Emmanuel Faber, sous pression de fonds d'investissement qui réclament son départ, a assuré que 2021 serait une "année de reprise"

