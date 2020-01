La Bourse de Paris attendue dans le vert dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert mardi, suivant l'exemple de Wall Street et prenant un peu de recul face aux tensions au Moyen-Orient nées de l'assassinat d'un général iranien par les États-Unis.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,44% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en recul de 0,51% à 6.013,59 points.

La Bourse de New York a pour sa part terminé en hausse reprenant le dessus malgré les craintes géopolitiques.

"Avant même que les marchés américains ne changent de tendance hier pour finir en hausse, des signes étaient déjà visibles que le déclin prononcé entamé vendredi était en train de s'essouffler. Les marchés européens, même s'ils ont fini dans le rouge, ont fini loin de leurs points bas de la journée", a relevé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

"Mettant de côté le bruit et la fureur des événements des derniers jours, et en l'absence de violence supplémentaire ou d'escalade, la réalité ne semble pas avoir beaucoup changé. Nous savons déjà que l'Iran et les États-Unis ne s'aiment pas beaucoup, et cela ne va pas s'arranger de sitôt", a-t-il poursuivi.

Aujourd'hui, après l'inflexion des marchés américains, "nous pouvons donc nous attendre à voir les places européennes ouvrir en hausse", a anticipé l'expert.

Les indices boursiers ont accusé le coup vendredi après l'annonce de l'assassinat d'un puissant général iranien et les prix du pétrole ont bondi.

Dans la foulée, le Parlement irakien a adopté une résolution réclamant la fin de la présence de troupes américaines dans le pays, un vote qui a conduit les États-Unis à brandir la menace de sanctions contre Bagdad.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a menacé dimanche de frapper 52 sites ciblés en Iran si la République islamique attaquait du personnel ou des sites américains en guise de représailles à la mort du général Soleimani tandis que Téhéran brandissait la menace d'une nouvelle réduction de ses engagements contenus dans l'accord international sur son programme nucléaire.

Du côté des indicateurs, en zone euro les chiffres d'inflation de décembre et les ventes de détail en novembre sont attendues.

Aux États-Unis, la balance commerciale et les commandes industrielles pour novembre sont aussi à l'agenda, ainsi que l'activité dans les services (ISM) en décembre.

Au Royaume-Uni, la journée sera par ailleurs marquée par la reprise des débats sur l'accord de Brexit au Parlement.

VALEURS A SUIVRE

Secteur pétrolier: les cours du baril ont encore légèrement progressé lundi après le bond de vendredi déclenché par l'assassinat par les Etats-Unis du général iranien Qassem Soleimani et des niveaux records atteints dans la nuit de dimanche à lundi.

Trigano: le numéro 1 européen du camping-car a annoncé un recul de son chiffre d'affaires de 3,1% à 559,7 millions d'euros au premier trimestre (de septembre à novembre) de son exercice décalé 2019/2020.

abx/jug/spi