La Bourse de Paris attendue dans le vert dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi, regagnant le terrain perdu la veille sous le coup de la remontée des tensions sino-américaines, aidée par la vigueur de Wall Street.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,61% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en baisse de 1,32% à 5.037,12 points.

La Bourse de New York a pour sa part progressé mercredi, mettant de côté la géopolitique pour saluer la décision du gouvernement américain d'investir dans un projet de vaccin.

"L'Europe devrait ouvrir en légère hausse", malgré les tensions diplomatiques, à la faveur "des modestes gains sur les marchés américains hier", a estimé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

Washington a franchi un nouveau pallier dans l'escalade avec Pékin mardi en lui ordonnant de fermer son consulat à Houston, accusé d'être un "épicentre" de l'espionnage de la Chine aux Etats-Unis. Les autorités chinoises ont aussitôt menacé de "représailles".

Les investisseurs suivront par ailleurs la session plénière du Parlement européen sur le plan de relance et le budget à long terme alors que la situation reste très difficile sur le front sanitaire avec plus de 15 millions de cas du nouveau coronavirus, dont plus de la moitié aux Etats-Unis et en Amérique latine.

Du côté des indicateurs, la conjoncture dans l'industrie et le climat des affaires en France pour juillet sont à l'agenda tout comme le baromètre GfK du moral des consommateurs allemand pour août.

Aux Etats-Unis, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont également attendues.

VALEURS A SUIVRE

Soitec : Habitué à de fortes croissances, le fabricant de matériaux pour semi-conducteurs a vu son chiffre d'affaires reculer de 4,9% sur le premier trimestre de son exercice décalé 2020-2021, mais maintient sa prévision d'une stabilité globale des ventes sur l'ensemble de l'exercice.

Publicis : Le groupe publicitaire a publié un bénéfice net divisé par plus de deux (-60,6%) sur le premier semestre de l'exercice, principalement du fait d'une baisse de ses résultats sur le deuxième trimestre liée à la pandémie.

Ingenico : Le groupe de services de paiements a vu ses ventes baisser de 13% au premier semestre mais a vu sa rentabilité progresser légèrement, restant sur ses prévisions faites au début de la crise.

Dassault Systèmes : Le groupe a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires de 11% au deuxième trimestre, grâce notamment à Medidata, le groupe américain spécialisé dans le suivi des essais cliniques en santé.

Orange : L'opérateur de télécoms va racheter l'intégralité de la capacité satellitaire disponible sur le satellite d'Eutelsat Konnect, qui couvre la France, afin de proposer de l'internet très haut débit.

Valeo : La direction refuse d'apporter des garanties sur l'emploi en contrepartie des efforts demandés aux salariés pour améliorer la compétitivité des sites français, selon des syndicats de l'équipementier interrogés par l'AFP.

STMicroelectronics : Le fabricant de semi-conducteurs a publié un bénéfice net divisé quasiment par deux (-43,7%) au deuxième trimestre de son exercice, rattrapé par la crise.

CNP Assurances : Rémy Weber, président du directoire de La Banque Postale, quittera le groupe le 3 août en raison d'"une divergence de vue sur la gouvernance de CNP Assurances".

Scor : Encore peu affecté par la crise au premier trimestre, le réassureur français Scor est passé dans le rouge au deuxième trimestre.

Plastic Omnium : L'équipementier a plongé dans le rouge au premier semestre, liée à l'effondrement du marché automobile mondial.

Getlink : Le groupe a été très pénalisé par la pandémie mais devrait connaître un meilleur second semestre.

SEB : Le géant du petit électroménager a publié un bénéfice net en lourde chute au premier semestre, pénalisé par la pandémie.

ADP : La direction présente ses orientations stratégiques lors d'un comité social et économique (CSE).

SoLocal Group : La banque publique Bpifrance et les créanciers du groupe sont prêts à apporter conjointement 32 millions d'euros de financement.

Ipsos : Le groupe a vu son bénéfice net ajusté reculer de 56,5% sur le premier semestre de l'année, principalement du fait de l'impact de la pandémie sur le deuxième trimestre.

Ubisoft: L'éditeur de jeux vidéo a terminé le premier trimestre de son exercice 2020-21 avec une progression de 17,6% de son chiffre d'affaires.

Fleury-Michon : Le groupe de charcuterie-traiteur a vu ses ventes fortement soutenues au premier semestre 2020 par les mesures de confinement.

Constellium : Le groupe (produits en aluminium) a enregistré une perte nette au deuxième trimestre, alors que les ventes ont baissé d'un tiers sous l'effet de la crise.

