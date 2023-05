La Bourse de Paris attendue dans le vert

La Bourse de Paris est attendue en très légère hausse vendredi, dans un contexte d'incertitudes et avant la publication des chiffres d'inflation en France pour avril.

Le contrat à terme du CAC 40, l'indice vedette, montait de 0,38% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance.

Jeudi, il a terminé en hausse de 0,24%, aidé par ses valeurs du luxe, mais Wall Street a clôturé en petite forme.

Pour Michael Hewson, analyste de CMC Markets, le moral des investisseurs est "fragile" en raison du retour des craintes concernant les banques régionales américaines, d'une consommation qui faiblit et d'un possible ralentissement économique.

Les valeurs des banques régionales américaines ont à nouveau été vendues massivement par les investisseurs jeudi après que PacWest a indiqué que de nombreux clients avaient retiré des dépôts début mai.

De prime abord une bonne nouvelle, le ralentissement de l'inflation des prix à la consommation et à la production aux Etats-Unis a finalement suscité des craintes de récession pour les marchés.

Une situation qui serait fortement aggravée si aucun accord n'est trouvé pour relever le plafond de la dette des Etats-Unis.

Une réunion prévue vendredi entre Joe Biden et le patron républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, et d'autres dirigeants parlementaires, a été repoussée au "début de semaine prochaine".

En Europe, les investisseurs scruteront vendredi les chiffres de l'inflation en France et diverses statistiques économiques au Royaume-Uni, avant les données d'inflation et de croissance de la zone euro la semaine prochaine.

Seul sujet d'optimisme, Washington et Pékin ont repris leurs contacts diplomatiques, le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan, a rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, mercredi et jeudi à Vienne, après plus de deux mois de froid.

Valeurs à suivre

Société Générale: le groupe bancaire a annoncé un bénéfice net en hausse de 5,7% sur un an au premier trimestre, et supérieur aux attentes des analystes, la banque de financement et d'investissement, les réseaux de détail à l'international mais aussi le crédit-bail automobile compensant la petite forme de la banque de détail en France.

Scor: le réassureur a annoncé un bénéfice net de 311 millions d'euros au premier trimestre, largement supérieur aux attentes des analystes, grâce notamment à une hausse des tarifs, repassant dans le vert après une perte de 35 millions l'an dernier à la même période, retraité selon une nouvelle norme comptable.

JCDecaux : le géant français de l'affichage publicitaire a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 6,9% à 672 millions d'euros, dépassant ainsi ses attentes.

