La Bourse de Paris attendue dans le vert après deux séances difficiles

La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert mardi, après deux séances rendues difficiles par la nouvelle poussée de tensions entre la Chine et les Etats-Unis.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 1,53% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, l'indice parisien avait fini en fort repli de 4,24% à 4.378,23 points.

Wall Street a pour sa part fini en légère hausse profitant du déconfinement progressif de plusieurs Etats américains.

"L'Europe se prépare à une ouverture positive", alors qu'hier "les places européennes se sont alignées sur les pertes des marchés américains et anglais de vendredi, lestés par la remontée des tensions sino-américaines", a noté Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

"Juste après la clôture européenne, les indices américains ont trouvé un peu de soutien dans le rebond des prix du pétrole et le dynamisme du secteur technologique", selon lui.

La progression des cours du brut est largement étayée par la perspective d'une reprise de la demande avec les déconfinements progressifs en Europe, a-t-il complété.

Et, d'après l'expert, ce contexte devrait aussi aider les Bourses européennes ce matin, alors que la semaine s'annonce encore riche en statistiques et que les investisseurs attendent la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande sur le programme controversé "QE" de rachats d'actifs de la BCE.

Après des années de procédure, la justice allemande doit en effet rendre mardi un arrêt crucial sur la validité des rachats de dette publique de la Banque centrale européenne, menés depuis 2015 et renforcés face à la pandémie de coronavirus.

"La Cour suprême allemande va-t-elle limiter la réponse de la BCE à la pire récession européenne en temps de paix?", s'interroge Holger Schmieding, économiste chez Berenberg Bank.

La balance commerciale du mois de mars et l'activité dans les services ISM en avril aux Etats-Unis figurent à l'agenda des indicateurs du jour.

VALEURS A SUIVRE

EssilorLuxottica : Le groupe a publié des ventes en chute de plus de 10% au premier trimestre en raison de la pandémie, et anticipe un nouveau recul du chiffre d'affaires et de la rentabilité au deuxième trimestre "dans des proportions plus fortes".

BNP Paribas : Le groupe anticipe un possible repli de jusqu'à 20% de son bénéfice net en 2020, conséquence de la crise sanitaire qui a déjà fait fondre de 33% son bénéfice au premier trimestre.

Lagardère : L'avenir d'Arnaud Lagardère et du groupe qu'il dirige se joue mardi lors d'une assemblée générale à huis-clos qui révèlera si l'héritier réputé indétrônable, appuyé par des grands patrons intéressés, a su bloquer le fonds activiste qui exige des comptes.

Sanofi : Les laboratoires pharmaceutiques ont fait état de résultats jugés encourageants d'un médicament, Libtayo, face à certaines formes graves de cancer de la peau, et demanderont son autorisation cette année.

Thales/Gemalto : Le groupe va s'appuyer sur l'infrastructure mondiale de Google Cloud pour faire face au développement mondial de ses cartes Sim numériques, appelées à remplacer progressivement les cartes Sim physiques que nous connaissons actuellement.

Bonduelle : Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de plus de 10% de janvier à mars grâce aux chariots bien remplis des consommateurs confinés. Mais Bonduelle s'attend à pâtir davantage de l'arrêt de la restauration hors foyer au trimestre suivant.

Oeneo : Le fabricant de bouchons et tonneaux a annoncé une progression de 7,8% de son chiffre d'affaires, à 290,3 millions d'euros, sur son exercice annuel décalé 2019-20 clos le 31 mars.

abx/jug/nth