La Bourse de Paris attendue dans le vert à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert mercredi, tout en restant attentive à la dégradation de la situation sanitaire et à son impact économique ainsi qu'à la perspective d'une victoire démocrate aux élections sénatoriales dans l'Etat américain de Géorgie.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 prenait 0,66% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance.

La veille, la cote parisienne avait perdu 0,44% à 5.564,60 points tandis que Wall Street avait fini en hausse, suspendue au verdict de ces élections sénatoriales en Géorgie (sud) qui détermineront qui contrôlera le Congrès américain.

Des deux côtés de l'Atlantique, la situation sanitaire se dégrade et l'impact économique des nouvelles mesures de restrictions cristallise l'attention des investisseurs.

"La question se pose de savoir si les Bourses seraient en mesure de résister à la possibilité de nouveaux confinements un peu partout en Europe, sur le modèle britannique, du fait de l'expansion des nouvelles mutations du virus", estime Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

"A ce stade, les gérants et investisseurs restent majoritairement optimistes concernant l'année 2021. C'est bien là le risque", souligne-t-il.

Alors que le Vieux Continent a toutes les peines à contenir le virus et cherche à accélérer le rythme de la vaccination, l'Agence européenne des médicaments (EMA) reprend mercredi son évaluation du vaccin Moderna contre le Covid-19.

Il en va du rétablissement de l'économie mondiale pour laquelle la Banque mondiale a livré mardi un diagnostic pessimiste pour 2021, abaissant sa prévision de croissance à 4% au lieu de 4,2%, prévu en juin.

Aux Etats-Unis, le camp démocrate était en bonne position pour emporter un scrutin clé en Géorgie qui pourrait permettre au parti de Joe Biden de contrôler le Sénat américain.

En attendant la prise de fonction de Joe Biden le 20 janvier à la tête des Etats-Unis, le président américain sortant Donald Trump a signé mardi un décret visant à interdire d'ici 45 jours toute transaction avec huit services de paiement et applications chinois, dont Alipay (Ant Group) et WeChat Pay (Tencent).

Au tableau des statistiques, la reprise dans le secteur des services reste forte en Chine mais elle a ralenti en décembre par rapport à novembre, selon l'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI).

L'attention se portera dans la matinée sur les chiffres provisoires de l'inflation pour décembre en Allemagne et en France et plus tard dans la journée sur le rapport mensuel des créations d'emplois dans le secteur privé en décembre aux États-Unis (Enquête ADP) et sur le rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole.

VALEURS A SUIVRE

Le secteur pétrolier après l'annonce surprise de l'Arabie saoudite de réduire sa production en février et mars à l'issue d'une réunion réussissant l'Opep et ses principaux alliés.

ArcelorMittal : l'entreprise sidérurgique a été condamnée à 150.000 euros d'amende pour des pollutions de la rivière Fensch en mars et août 2019.

Carmat : la société a annoncé mercredi préparer un lancement commercial de son coeur artificiel pour le deuxième trimestre 2021.

