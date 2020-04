La Bourse de Paris attendue dans le vert à l'ouverture

La Bourse de Paris s'orientait vers une ouverture prometteuse lundi, toujours portée par l'espoir d'une reprise progressive de l'économie face à un bilan sanitaire montrant des signes d'amélioration et l'assouplissement des mesures de confinement par plusieurs pays.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,60% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il avait fini en forte hausse de 3,42% à 4.499,01 points

Wall Street a également fini nettement dans le vert.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la clôture en feu d'artifice des marchés américains vendredi soir", estime dans une note John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"La raison (est) à mettre sur l'espoir d'un redémarrage de l'économie mondiale et le retour du fameux FOMO (+Fear of missing out+)" soit "la peur de manquer quelque chose", et dans le cas présent "la hausse des marchés", ajoute-t-il.

"La semaine dernière, les marchés boursiers ont connu une belle remontée à la faveur des espoirs d'un traitement contre le Covid-19 et d'un assouplissement des mesures de confinement", rappelle de son côté David Madden, un analyste de CMC Markets.

Plusieurs pays où les mesures de confinement semblent commencer à endiguer la pandémie de coronavirus avancent avec prudence vers un allègement des restrictions, bien que les bilans restent lourds, comme aux Etats-Unis où la barre des 40.000 morts a été franchie.

Première en Europe - continent qui compte près des deux tiers des 164.000 morts de la pandémie - à entamer une opération de lent déconfinement, l'Allemagne, où la pandémie est "sous contrôle et gérable" selon le ministre de la Santé, va permettre lundi la réouverture de la plupart des magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés.

Plusieurs autres pays parmi lesquels la France (près de 20.000 morts), l'Espagne (près de 20.500) et l'Italie (plus de 23.600) enregistrent des nombres de malades et de décès en baisse, ce qui permet à leurs gouvernements d'envisager pour les prochaines semaines les premières mesures de déconfinement.

Aux Etats-Unis, un bras de fer oppose le président Donald Trump, partisan d'une reprise rapide de l'activité économique, à plusieurs gouverneurs démocrates. Le gouverneur de l'Etat de New York, épicentre de l'épidémie dans le pays, a annoncé que la pandémie avait pour la première fois amorcé une courbe "descendante".

Du côté des indicateurs, le déclin des exportations du Japon s'est fortement accéléré en mars, alors que la pandémie de coronavirus commençait à paralyser l'Europe et les Etats-Unis, selon des statistiques publiées lundi par le ministère nippon des Finances.

Les banques chinoises ont en outre abaissé lundi d'un cinquième de point leur principal taux de référence, dans le cadre des mesures prises par le pouvoir pour soutenir l'économie face au coronavirus.

VALEURS A SUIVRE

Vivendi: le géant français des médias a vu ses ventes bondir de 11,9% au premier trimestre à 3,9 milliards d'euros, toujours tracté par sa major Universal dont la cession partielle doit l'aider à affronter des baisses de revenus liées à la crise sanitaire et économique.

Faurecia: les ventes de l'équipementier automobile français ont chuté de 13,5% au premier trimestre, fortement affectées par la crise du Covid-19 mais moins que l'ensemble du marché, alors que le groupe espère renouer avec la génération de trésorerie au second semestre.

Fnac Darty: le groupe de distribution français a annoncé dimanche avoir obtenu un prêt de 500 millions d'euros, dont 70% garantis par l'Etat, pour "sécuriser la liquidité du groupe" et "préparer la reprise des activités" affectées par l'épidémie de Covid-19.

GTT: le spécialiste des systèmes de confinement pour le transport maritime et le stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) a connu une forte croissance de son activité au premier trimestre, confirmant ses objectifs annuels en dépit de la crise du coronavirus.

TF1: les actionnaires du groupe ont largement approuvé vendredi en assemblée générale la décision de renoncer au versement d'un dividende, en raison des effets à prévoir de la crise sanitaire, mais le conseil d'administration réévaluera cette décision avant la fin de l'été.

Pernod Ricard: le géant français des spiritueux et le groupe hôtelier espagnol Iberostar sont poursuivis aux Etats-Unis en vertu d'une loi contre l'exploitation de biens nationalisés à la révolution cubaine, selon les plaintes dont l'AFP a obtenu copie vendredi.

