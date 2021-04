La Bourse de Paris attendue dans le vert

La Bourse de Paris devrait profiter vendredi matin des nouveaux records enregistrés la veille à Wall Street grâce à un salve de bons indicateurs, et de la bonne orientation des marchés asiatiques après les chiffres de la croissance chinoise.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 prenait 0,07% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La veille, la cote parisienne avait terminé dans le vert pour la troisième séance consécutive (+0,41%), au plus haut depuis novembre 2000.

A Wall Street, de bons résultats et de solides indicateurs ont porté le Dow Jones (+0,90%) et le S&P 500 (+1,11%) à de nouveaux records, tandis que le Nasdaq a fortement progressé (+1,31%).

Un rebond plus fort que prévu des ventes au détail en mars, des demandes d'allocations chômage désormais au plus bas depuis plus d'un an ou encore une production industrielle repartie en petite hausse le mois dernier: la dynamique de reprise en cours aux Etats-Unis a trouvé une confirmation éclatante dans les données publiées jeudi.

Ce vendredi, "les marchés asiatiques semblent en passe de terminer la semaine sur une note largement positive" grâce aux chiffres du PIB chinois du premier trimestre, relève Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

"Cela devrait se traduire par une ouverture européenne positive avec tous les yeux rivés sur le FTSE 100" et le seuil symbolique des 7.000 points qu'il pourrait dépasser.

La Chine a vu son produit intérieur brut (PIB) bondir de 18,3% sur un an au premier trimestre, un chiffre à nuancer alors que l'activité était paralysée l'an dernier par l'épidémie.

De leur côté, les ventes de détail, principal indicateur de la consommation, ont connu une hausse de 34,2% sur un an en mars, contre 33,8% en janvier-février cumulés, seule donnée disponible.

Ce vendredi, c'est la 2e estimation de l'inflation du mois de mars en zone euro qui est attendue.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier de logements neufs pour ce même mois et la confiance des consommateurs en avril (Université du Michigan) sont également au menu.

Les publications de résultats se poursuivent en outre des deux côtés de l'Atlantique. Plusieurs poids lourds de la cote parisienne, à l'instar de L'Oréal ou Publicis, ont révélé leurs comptes trimestriels jeudi après la clôture. Aux Etats-Unis, ce sera au tour de la banque américaine Morgan Stanley de se prêter à l'exercice ce vendredi.

Valeurs à suivre

L'Oréal: le géant français des cosmétiques semble avoir mis la crise derrière lui au premier trimestre, avec des ventes en progression dans la plupart de ses divisions, plus d'un an après le début de la pandémie.

La Française des Jeux (FdJ): le groupe, privatisé fin 2019, a retrouvé au premier trimestre un niveau de mises supérieur à celui de 2019, avant la pandémie de Covid.

ADP: le trafic dans les aéroports parisiens s'est encore réduit en mars et ne représente plus que 15,3% des passagers du même mois de 2019, selon des statistiques publiées jeudi par le groupe ADP, gestionnaire de ces équipements.

Fnac Darty: le groupe a affiché jeudi un bond de 22% de ses ventes au premier trimestre 2021, malgré la fermeture d'une partie de ses magasins, grâce au fort attrait pour les produits liés au télétravail.

jra/tsq/spi