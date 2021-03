La Bourse de Paris attendue dans le rouge

La Bourse de Paris devrait perdre du terrain jeudi matin à l'ouverture, lestée par la nouvelle débâcle des valeurs technologiques à Wall Street sur fond de craintes toujours vives d'une remontée de l'inflation.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 0,56% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'une hausse de 0,35%.

De son côté, la Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi à l'issue d'une séance en dents de scie, avec un nouveau plongeon du Nasdaq.

"La pression à la vente se poursuit sur les actions technologiques", commente David Madden, un analyste de CMC Markets.

"La hausse des rendements (obligataires) pourrait entraîner des coûts d'emprunt plus élevés de sorte que les entreprises qui ont beaucoup de dette sont susceptibles de souffrir", complète-t-il.

Dans ce contexte, "les marchés européens sont partis pour ouvrir dans le rouge, après trois jours de gains", note-t-il.

"Les investisseurs se délestent de nouveau de leurs obligations souveraines en raison de craintes croissantes d'inflation, au plus haut depuis 2008, et le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell arrêtera probablement l'hémorragie lors d'un discours" prévu ce jeudi, souligne pour sa part Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

Les investisseurs suivront également la réunion virtuelle de l'Opep+, qui rassemble les vingt-trois membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés.

Côté indicateurs, les chiffres du chômage et des ventes au détail de janvier sont attendus en zone euro, avant les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis.

Parmi les valeurs à suivre

THALES: les activités liées à l'aéronautique civile, plombées par la crise sanitaire, ont fait plonger le bénéfice net de Thales de plus de moitié en 2020, a annoncé jeudi le groupe français, auquel les marchés de défense ont permis de résister.

VIVENDI: le géant des médias a annoncé mercredi qu'il comptait rembourser quasi intégralement une dette nette de près de 5 milliards d'euros à l'issue de la distribution à ses actionnaires de 60% du capital de sa filiale Universal Music Group (UMG), qu'il entend introduire en Bourse d'ici à la fin de l'année.

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD: le fondateur d'Iliad Xavier Niel détient désormais 11,4% du capital et des droits de vote du géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) mais assure ne pas vouloir en prendre le contrôle, selon un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) mercredi.

MAISONS DU MONDE: le fils du patron de Casino Jean-Charles Naouri, Gabriel, et Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque notamment actionnaire du Monde, ont doublé leur participation au capital de l'enseigne de distribution Maisons du Monde, et entendent "soutenir la stratégie de transformation et de croissance" du groupe, ont-ils annoncé jeudi.

ERAMET: la famille Duval, premier actionnaire du groupe métallurgique et minier, a demandé le départ de la PDG Christel Bories à l'Etat, mais celui-ci la défend, a appris l'AFP mercredi de sources proches du dossier.

