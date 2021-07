La Bourse de Paris attendue dans le rouge

La Bourse de Paris s'orientait vers une ouverture en retrait vendredi matin, lestée par de nouvelles pertes sur les marchés asiatiques, et avant une dernière séance mensuelle où les indicateurs le disputeront aux résultats.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 se repliait de 0,46% une trentaine de minutes avant l'ouverture. La veille, il avait progressé de 0,37%.

De son côté, Wall Street a terminé en hausse, profitant de bons résultats d'entreprises. Ceux d'Amazon, publiés après la clôture, ont en revanche déçu.

"Après un début de semaine poussif, les marchés européens ont regagné du terrain grâce à deux séances de solides résultats d'entreprises", rappelle Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

"La grande question aujourd'hui (vendredi), à l'approche de la fin du mois, est de savoir si la remontée des deux derniers jours sera suffisante pour que les marchés européens affichent six mois de gains mensuels successifs", poursuit-il.

"Pour le moment, l'ouverture s'annonce légèrement baissière en Europe après une nouvelle séance asiatique marquée par un fort recul des actions en dépit des annonces d'hier (jeudi) suggérant que les régulateurs chinois assouplissent leur positionnement", souligne M. Hewson.

La séance du jour sera en outre particulièrement chargée en indicateurs de premier plan des deux côtés de l'Atlantique.

L'économie française a rebondi au deuxième trimestre, avec une progression de 0,9% du produit intérieur brut (PIB), soit un peu mieux que prévu, sur une période marquée à la fois par le troisième confinement et la levée progressive des restrictions, selon une première estimation de l'Insee vendredi.

La consommation des ménages en France a pour sa part légèrement progressé en juin, de 0,3%, après une forte poussée en mai liée au déconfinement.

Les premiers chiffres de l'inflation française pour juillet sont également attendus, avant ceux de la zone euro pour le même mois tandis que la croissance du deuxième trimestre est aussi au menu en zone euro et en Allemagne.

Enfin, dans l'après-midi, les investisseurs prendront connaissance des revenus et dépenses des ménages américains en juin et de la très attendue inflation PCE, l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer la hausse des prix.

"A la lumière des commentaires du président de la Fed Jerome Powell lors de sa conférence de presse mercredi, ces données ne devraient pas causer trop de remous même si elles témoignent d'un nouveau coup de chaud" sur les prix, selon M. Hewson.

"La Fed a clairement indiqué que même s'il y avait eu des progrès dans les objectifs de politique monétaire de la banque centrale, les relèvements de taux étaient loin de devenir une réalité", complète-t-il.

L'activité manufacturière de la région de Chicago en juillet et l'estimation finale de la confiance des consommateurs pour le même mois (Université du Michigan) complèteront l'agenda outre-Atlantique.

Les publications de résultats, très nombreuses, devraient également continuer d'animer la cote.

Valeurs à suivre

Hermès: le groupe de luxe Hermès a vu son bénéfice net atteindre 1,174 milliard d'euro au premier semestre, soit trois fois plus qu'en 2020 et en hausse de 56% par rapport à 2019, avant la pandémie.

L'Oréal: mettant les effets de la pandémie derrière lui, le géant français des cosmétiques L'Oréal a vu son bénéfice net croître fortement au premier semestre, profitant d'un rebond de ses ventes dans toutes les régions et dans toutes les catégories de produits.

Engie: le groupe a annoncé vendredi avoir engrangé 2,3 milliards d'euros de bénéfice net au premier semestre, contre un résultat nul un an plus tôt, et relevé ses objectifs annuels, profitant de la bonne santé de plusieurs de ses activités.

Renault: le groupe a rebondi au premier semestre avec un bénéfice net de 368 millions d'euros, son plan d'économies étant "en avance" sur son objectif, après une année 2020 très difficile.

Schneider Electric: le géant français des équipements électriques et automatismes industriels a annoncé vendredi une "performance record" au premier semestre 2021, avec un bénéfice net doublé, à 1,6 milliard d'euros.

EssilorLuxottica: le géant mondial de l'optique a publié vendredi un bénéfice net en forte progression au premier semestre, soutenu par le rebond des ventes, qui l'a amené à revoir à la hausse ses perspectives pour 2021.

BNP Paribas: le groupe bancaire a fait état vendredi d'un bilan très robuste pour le deuxième trimestre, porté par des économies de coûts, une baisse des provisions pour risques et des effets exceptionnels, le tout sur fond d'activité commerciale soutenue.

Saint-Gobain: le groupe français de matériaux de construction et de distribution a publié jeudi des "résultats record" avec un bénéfice net en progression de 88% au premier semestre par rapport aux six premiers mois de 2019, à 1,298 milliard d'euros.

Fnac Darty: le groupe a annoncé jeudi être repassé dans le vert au premier semestre grâce à des ventes solides, et a revu à la hausse son objectif de progression de ses ventes annuelles à 5% par rapport à 2020 en données comparables.

Air France-KLM: le groupe aérien franco-néerlandais a encore perdu 1,48 milliard d'euros au deuxième trimestre 2021, toujours accablé par les conséquences du Covid-19, mais constate de "premiers signes de la reprise" depuis juin.

Legrand: le fabricant de matériel électrique a vu son bénéfice net bondir de 68,5% au premier semestre, un an après avoir souffert du choc de la crise sanitaire, et a relevé en conséquence ses objectifs annuels.

jra/liu/nth