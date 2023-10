La Bourse de Paris attendue autour de l'équilibre

La Bourse de Paris devrait ouvrir quasiment stable lundi, après une semaine dernière morose et un accord budgétaire signé in extremis ce week-end aux Etats-Unis qui écarte, au moins temporairement, la paralysie ("shutdown") du gouvernement fédéral.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 cédait 0,02% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, la Bourse de Paris avait fini en petite hausse de 0,26% à 7.135,06 points, signant une semaine en baisse de 0,69%.

En fin de semaine, le marché avait profité pendant un instant d'un reflux de l'inflation aux Etats-Unis et en Europe, avant que l'attention ne se tourne vers la bataille politique autour du budget américain.

Ce week-end aux Etats-Unis, élus républicains et démocrates ont adopté en dernière minute une mesure d'urgence permettant de continuer le financement de l'administration fédérale. Mais cette mesure ne vaut que pour 45 jours et elle exclut notablement l'aide à l'Ukraine demandée par la Maison Blanche.

Si l'échéance n'est pour l'instant que repoussée et que "nous allons probablement devoir à nouveau vivre ce cirque politique", l'accord "est un soulagement pour les marchés", note Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Les investisseurs parisiens pourront désormais se concentrer sur les données économiques, comme l'indice PMI manufacturier en France, publié lundi par S&P global.

Plusieurs indicateurs américains seront également au rendez-vous cette semaine, avec notamment mercredi le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour septembre.

Valeurs à suivre

Secteur automobile: les ventes de voitures neuves en France ont poursuivi en septembre leur progression avec une hausse de 10,7% des immatriculations de véhicules particuliers neufs par rapport à septembre 2022, mais 2024 s'annonce moins florissant.

Planisware: le spécialiste des logiciels de gestion de projet a lancé lundi le processus d'entrée en Bourse, visant une première cotation sur Euronext le 11 octobre, avec un prix d'émission entre 16 euros et 18 euros par action. L'entreprise placera au moins 15 millions d'actions existantes et compte ainsi lever entre 241 et 272 millions d'euros, selon un communiqué.

