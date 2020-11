La Bourse de Paris attendue au ralenti

La Bourse de Paris est attendue en légère progression mercredi, reprenant son souffle à l'occasion de la célébration de l'Armistice après une série de fortes hausses.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 avançait de 0,40% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait progressé de 1,55% à 5.418,97 points.

Depuis le début du mois, la cote parisienne a gagné plus de 800 points, soit près de 18%.

La perspective de l'élaboration d'un vaccin contre le Covid-19 continue d'être l'élément moteur des marchés, prenant le relais de l'élection américaine.

Les investisseurs se tournent de nouveau vers "les secteurs les plus traditionnels et les plus malmenés du marché, pariant sur une reprise économique vers la fin du premier semestre 2021", explique Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Pour John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud, "l'appétit des investisseurs pour les valeurs cycliques", les plus dépendantes de l'activité économique pourrait continuer mercredi, même dans un marché beaucoup plus calme en raison des commémorations de la fin du premier conflit mondial.

Au contraire, les valeurs technologiques sortaient perdantes des arbitrages des investisseurs.

A Wall Street, l'indice vedette de la Bourse new-yorkaise, le Dow Jones, a gagné 0,90% mardi alors que le Nasdaq, où se concentrent les valeurs technologiques, a cédé 1,37%.

Ce mouvement s'observe aussi sur le marché de la dette: les taux souverains allemands et français à 10 ans sont remontés et ont retrouvé leur niveau d'avant l'annonce d'un reconfinement dans plusieurs pays européens. Le taux américain a retrouvé son niveau de mars, proche des 1%.

Cette prévision d'une mise en place rapide d'un vaccin "ne laisse pas beaucoup de place aux surprises et aux reculs", relève M. Hewson, qui craint donc "que la volatilité demeure élevée jusqu'à la fin de l'année".

La propagation de l'épidémie est toujours extrêmement rapide en Europe et aux Etats-Unis. Ce dernier pays a encore battu mardi son record quotidien d'infections au Covid-19, avec 201.961 cas.

- Parmi les valeurs à suivre -

Le constructeur ferroviaire français Alstom a publié mardi un bénéfice net en baisse de 25% pour le premier semestre de son exercice décalé 2020/21 à 170 millions d'euros mais "voit désormais "un pipeline commercial solide pour le second semestre".

Unibail-Rodamco-Westfield : la valeur a gagné 50% en deux jours, grâce au double impact du vaccin et du refus de l'augmentation de capital voulue par la direction après une assemblée générale des actionnaires.

fs/tq/nth