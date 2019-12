La Bourse de Paris attendue atone avant la trêve de Noël

La Bourse de Paris est attendue sans changement mardi pour une séance écourtée à la veille de Noël, avant de fermer ses portes pour deux jours.

Le contrat à terme sur le CAC 40 cédait 0,03% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi à la clôture, la place parisienne a atteint un nouveau plus haut depuis 12 ans à 6.029,37 points.

"De nombreux acteurs de marché sont déjà en vacances et ceux qui travaillent sont heureux de rester neutres", indique David Madden, analyste pour CMC Markets.

Aucun indicateur n'était inscrit à l'agenda et le volume d'échanges devrait être réduit.

Lundi, Pékin a annoncé la baisse d'une série de tarifs douaniers sur plus de 850 produits alimentaires dès le 1er janvier et sur près de 500 biens technologiques au 1er juillet, ce qui a permis de compenser deux statistiques américaines décevantes.

L'annonce à la mi-décembre d'un accord commercial préliminaire entre Pékin et Washington a rassuré les investisseurs qui espèrent une signature début janvier et poussé les indices américains et européens à des niveaux record.

Des prises de bénéfices ne sont pas exclues alors que l'année s'achève sur un millésime exceptionnel pour les actions dont les gains avoisinent plus de 27% depuis le 1er janvier sur le marché parisien.

"La guerre commerciale est loin d'être terminée et M. Trump peut continuer la bataille l'an prochain tant que cela n'affecte pas la croissance américaine", estime toutefois M. Madden.

Depuis presque deux ans, les deux premières puissances mondiales bataillent pour une hégémonie économique et technologique en s'imposant mutuellement des droits de douane supplémentaires portant sur des centaines de milliards de dollars d'échanges annuels.

- VALEUR A SUIVRE -

Bourbon: le tribunal de commerce de Marseille a décidé lundi de la cession des actifs du groupe de services maritimes pour l'industrie pétrolière à la Société phocéenne de participations (SPP), un consortium de banques créancières.

