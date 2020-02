La Bourse de Paris attendue à nouveau en recul à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait poursuivre son repli mercredi à l'ouverture, dans le sillage du nouveau plongeon à la clôture de Wall Street et du recul en cours des marchés asiatiques.

Mardi, l'indice CAC 40 avait fini en forte baisse (-1,94%) à 5.679,68 points, un plus bas en clôture depuis le 23 octobre 2019.

Les places boursières chinoises ont perdu plus d'un pour cent mercredi à l'ouverture tandis que Wall Street a dévissé mardi pour la deuxième journée de suite.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de la poursuite de la purge des marchés américains", écrit John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"C'est un véritable vent de panique qui s'est emparé des marchés après que l'OMC a déclaré que le monde n'était pas prêt à affronter le coronavirus", poursuit-il dans une note.

L'épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays, où elle a fait 2.715 décès dont 52 lors des dernières 24h, bilan le plus bas depuis trois semaines.

Elle s'est propagée hors de Chine, à plus d'une trentaine d'Etats où elle a fait plus de 40 morts, dont 11 en Corée du Sud, qui constitue le premier foyer mondial de contamination après son voisin chinois.

En Europe, l'Italie est le pays européen le plus touché par ce virus avec plus de 300 personnes contaminées et dix décès. Pays limitrophes jusqu'alors épargnés, l'Autriche a annoncé deux premiers cas de coronavirus et la Suisse un premier cas à l'instar de la Croatie, premier cas de contamination connu dans les Balkans. Deux nouveaux cas ont été confirmés en France.

Les autorités sanitaires américaines ont dit mardi s'attendre à une propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis, où le principal conseiller économique de Donald Trump a minimisé son impact sur la première économie mondiale.

Mais l'agence de l'ONU s'inquiète particulièrement des risques pour les pays pauvres, mal équipés pour dépister et combattre le nouveau virus.

L'agenda sera exclusivement américain, avec les ventes de maisons neuves et le rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole.

- VALEURS A SUIVRE -

PSA : le constructeur a enregistré un bénéfice net record en 2019, en hausse de 13,2% à 3,2 milliards d'euros, malgré la baisse du marché automobile mondial.

Europcar Mobility Group : le groupe prévoit une "progression forte" de son bénéfice net en 2020.

Danone : le groupe alimentaire a vu son bénéfice net plonger de 18% en 2019, à 1,9 milliard d'euros.

Hermès : le groupe de luxe a signé une nouvelle année en 2019, avec des ventes progressant de 15,4% pour atteindre 6,8 milliards d'euros.

bioMérieux : le groupe a publié un bénéfice net en hausse de 6,2% en 2019.

Thales : le groupe de technologies de défense a enregistré un bénéfice net de 1,122 milliard d'euros en 2019, en hausse de 14%.

Vinci : le géant du BTP se retrouve au coeur d'une enquête menée par un juge français après des plaintes d'ONG et d'ex-employés indiens et népalais concernant les conditions de travail sur des chantiers du Mondial-2022.

Lagardère : le groupe va nommer l'ancien patron de la SNCF Guillaume Pepy au sein de son conseil de surveillance, selon une source proche du dossier.

Nexity : le premier promoteur immobilier français, a vu son bénéfice net chuter en 2019 mais se montre optimiste pour 2020.

pan/fs/nth