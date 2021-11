La Bourse de Paris attendue à l'équilibre, toute proche de son record absolu en séance

Au lendemain d'un nouveau record de clôture, la Bourse de Paris s'annonçait sans tendance mercredi, prudente avant des annonces de la Réserve fédérale américaine, mais un rien pourrait suffire pour que le record absolu en séance soit battu.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 lâchait 0,06% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mardi, il avait fini en hausse de 0,49% et accroché un nouveau plus haut historique de clôture à 6.927,03 points, sans pour autant atteindre son record absolu en séance, aux alentours de 6.944 points.

L'abondance de liquidités apportées aux marchés financiers par les banques centrales et leurs mesures de soutien face à la crise a permis à la cote parisienne, comme à d'autres places boursières, d'atteindre des sommets. Mais à l'heure où ce soutien est sur le point de diminuer, les investisseurs opte pour la prudence mercredi.

La banque centrale américaine devrait annoncer plus tard dans la journée, après la clôture européenne, la réduction progressive de son soutien à l'économie, une mesure très attendue maintenant que la reprise semble solide et que l'inflation apparaît plus forte et tenace que prévu.

Actuellement, la Fed achète 120 milliards de dollars d'actifs chaque mois. Elle pourrait réduire cette somme de 15 milliards de dollars mensuels, jusqu'à épuisement à la mi-2022, selon les discussions des responsables de la Fed lors de leur dernière réunion, fin septembre.

"Ce devrait être le premier petit pas vers un resserrement de la politique", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. L'autre étape majeure étant la hausse des taux d'intérêt directeurs, pas encore définie pour l'heure.

"Maintenant que les principales banques centrales s'orientent vers une politique plus restrictive, à l'exception du Japon et de la Banque centrale européenne (BCE), une pression croissante s'exerce sur la Fed pour qu'elle commence +à réfléchir+ à relever ses taux", poursuit l'analyste.

L'institution est encore plus sous pression en raison de l'inflation, qui s'annonce plus forte et durable qu'elle ne l'avait anticipé, à cause des perturbations sur les chaînes mondiales d'approvisionnement couplées à une forte demande des consommateurs.

En France, le ratio de dette publique ne devrait finalement que légèrement augmenter cette année à 115,3%, puis reculer à 113,5% l'an prochain, grâce à la plus forte reprise économique observée en sortie de crise, a indiqué mardi le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt.

Valeurs à suivre

Valneva: le laboratoire franco-autrichien a finalisé mardi l'émission de nouvelles actions, pour un montant total de 88 millions d'euros.

Imerys: le groupe français de minéraux industriels a précisé ses objectifs annuels, après avoir quasiment doublé son bénéfice net au troisième trimestre du fait d'une forte reprise de son activité, malgré un contexte marqué par l'inflation.

jvi/mdz/spi