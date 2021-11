La Bourse de Paris attendue à l'équilibre

Lancée dans une course aux records depuis le début du mois, la Bourse de Paris devrait souffler à l'ouverture jeudi, tandis que les places asiatiques ont suivi le repli de Wall Street la veille.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 affichait une hausse de 0,01% une quarantaine de minutes avant l'ouverture des échanges. Mercredi, la place parisienne a grappillé 0,06% et inscrit sa sixième séance consécutive en hausse.

"Les indices européens devraient ouvrir une nouvelle fois sans tendance ce matin malgré la clôture des marchés américains plombés par les craintes que l'inflation pourrait ne pas être aussi transitoire que cela", indique John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

"La nervosité pourrait monter d'un cran aujourd'hui à la veille de l'échéance des options", prévient-il, faisant référence à la journée dite des "trois sorcières", soit l'arrivée à échéance mensuelle de plusieurs contrats et options sur les indices qui accentue les tendances.

La Bourse de New York a fait une pause mercredi et terminé en repli, soucieuse de l'inflation qui fait s'apprécier le dollar et qui risque de peser sur les marges des entreprises.

Face à l'accélération des prix, les opérateurs de marché considèrent que la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait accélérer la réduction de son soutien monétaire.

Ils écouteront donc avec attention le président de la Fed de New York, John Williams et le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, qui doivent s'exprimer à l'occasion de deux rendez-vous distincts.

Il s'agit de savoir s'ils sont sur la même ligne que le président de la Fed de St Louis, James Bullard qui a plaidé plus tôt dans la semaine pour une accélération du durcissement de la politique monétaire.

Les investisseurs prendront note aussi des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis et de l'indice d'activité manufacturière de la région de Philadelphie (Fed) pour novembre à 13H30 GMT.

Confronté à la hausse des prix de l'énergie, le président Joe Biden a demandé mercredi à l'autorité américaine de la concurrence de se pencher sur le comportement "éventuellement illégal" des compagnies pétrolières dont les prix de l'essence à la pompe grimpent en flèche.

Valeurs à suivre

Orange: le groupe est prêt à faire de nouvelles acquisitions pour continuer à renforcer sa filiale de cybersécurité "Orange Cyberdéfense", l'un de ses nouveaux relais de croissance, a indiqué mercredi le PDG d'Orange Stéphane Richard.

Vallourec: le fabricant de tubes français a annoncé mercredi la mise en vente de ses activités allemandes et l'arrêt de la fabrication en Europe de tubes pour l'industrie.

Stellantis: l'usine de Sochaux (Doubs) va remettre en fonction le 6 décembre son équipe de nuit, qui était suspendue depuis début septembre en raison de la crise des semi-conducteurs.

ADP: le trafic des aéroports parisiens a rebondi en octobre à près de 56% de celui du même mois de 2019, soit la meilleure performance depuis le début de la crise du Covid-19.