La Bourse de Paris attendue à l'équilibre, avant un sommet européen

La Bourse de Paris devait ouvrir à l'équilibre vendredi, les investisseurs tournant avec prudence leur attention vers un sommet européen sur les mesures de relance de l'UE, après une réunion de la BCE sans surprise.

Le contrat à terme sur le CAC 40 refluait de 0,02% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en repli de 0,46% à 5.085,28 points.

"La pression est sur l'UE", a souligné John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) se réunissent vendredi en sommet à Bruxelles pour discuter de la relance de l'économie sur le continent frappé par la pandémie. Et ce alors que le coronavirus continue sa progression, avec un nouveau record de contaminations aux États-Unis, et désormais un million de personnes infectées en Inde et deux millions au Brésil.

Le plan de relance européen ne fait pas l'unanimité et les négociations entre les 27 s'annoncent longues et difficiles. Ce sommet extraordinaire de deux jours, voire trois, pourrait ne pas être le dernier.

"Qu'on se le dise, aujourd'hui un accord entre tous les membres de l'Union européenne est loin d'être conclu, car les dissensions sont encore trop fortes", noté M. Plassard.

"Cependant, a-t-il poursuivi, il aura lieu tôt ou tard, car l'impact du coronavirus sur l'économie sera bien plus important qu'escompté aujourd'hui par les gouvernements. Lorsqu'il sera signé, il faudra alors se précipiter sur la +vieille Europe+ qui renaîtra économiquement de ses cendres. Avec la rare bénédiction de l'Allemagne".

Après une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) qui n'a pas apporté de nouveauté, les espoirs des investisseurs sont donc concentrés sur les instances européennes. Les "interrogations concernant les relations sino-américaines" et "le retour des cas de coronavirus dans plusieurs régions du monde" restent aussi dans l'esprit des opérateurs, a ajouté M. Plassard.

Outre-Atlantique les investisseurs suivront avec intérêt les résultats du géant de la gestion d'actif BlackRock.

Du côté des indicateurs, les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro en juin sont attendus, tout comme aux États-Unis les mises en chantier de logements et la confiance des consommateurs (Université du Michigan).

VALEURS A SUIVRE

Orange : Le conseil d'administration du groupe a tenu à défendre la stratégie de la direction de l'opérateur, après les critiques émises la semaine dernière par le président du régulateur des télécoms.

Voyageurs du Monde : La banque publique d'investissement Bpifrance est entrée au capital du groupe, via une levée de fonds de 16 millions d'euros souscrite également par d'autres investisseurs et l'équipe dirigeante de l'entreprise.

CNP assurances : Le président du conseil d'administration, Jean-Paul Faugère, a démissionné de ses mandats au sein du conseil d'administration afin de briguer la vice-présidence de l'ACPR, l'autorité de supervision des banques et assurances.

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) : Le groupe de spiritueux, toujours en grande difficulté, a annoncé des "avancées" dans sa recherche de financements, notamment via la cession de ses activités en Pologne et un accord avec son actionnaire majoritaire.

Partouche : Le groupe pénalisé par la fermeture des casinos liée à la pandémie, a enregistré une perte nette de 3,9 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé, mais dit voir une "tendance très satisfaisante" depuis la réouverture.

Pierre et Vacances : Le numéro un européen des résidences de loisirs, touché par la crise sanitaire, a enregistré une baisse de 70,5% de son activité au troisième trimestre de son exercice décalé 2019-2020.

Boiron : Les ventes du géant français de l'homéopathie se sont légèrement repliées au premier semestre, le fort recul qui se poursuit en France étant compensé par une croissance à l'international, même si la crise sanitaire a pesé au deuxième trimestre.

Vranken-Pommery : La maison de champagne a subi une baisse de plus d'un quart de ses ventes au premier semestre 2020, en raison des mesures prises pour lutter contre la pandémie.

Thermador Groupe : La société spécialisée dans la vente en gros d'articles de robinetterie a limité la casse sur les six premiers mois de son exercice, avec un recul de son activité contenu à 1,5%, grâce à un très solide mois de juin.

Esker : Le groupe spécialisé dans les solutions de dématérialisation de documents de gestion a confirmé sa prévision d'un résultat 2020 "proche" de celui de l'année précédente, malgré la crise sanitaire qui a pesé sur son activité au deuxième trimestre.

abx/jug/spi