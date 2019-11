La Bourse de Paris attendue à l'équilibre à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait ouvrir juste au-dessus de l'équilibre mardi, l'optimisme étant toujours de mise parmi les investisseurs qui espèrent voir les États-Unis et la Chine signer rapidement un premier accord commercial.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,08% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en hausse de 0,54% à 5.924,86 points.

Wall Street a atteint pour sa part de nouveaux records, porté par l'espoir d'une avancée commerciale et plusieurs annonces de rachat.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans le sillage des nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq", ont anticipé les experts de Mirabaud Securities Genève.

"L'espoir d'avoir la signature d'une "phase 1 +" (incluant un paragraphe sur la propriété intellectuelle) semble réjouir de plus en plus les investisseurs", ont-ils ajouté en rappelant que "cette semaine sera écourtée pour cause de Thanksgiving" avec des marchés américains fermés jeudi et vendredi après-midi.

La Chine a publié dimanche une directive appelant à des sanctions renforcées contre les entreprises chinoises qui violent la loi sur la propriété intellectuelle - un point crucial des négociations commerciales entre Pékin et Washington, qui a alimenté l'optimisme lundi.

Négociateurs chinois et américains se sont en outre parlé mardi et sont convenus de rester en contact afin de parvenir à "un accord préliminaire" dans la guerre commerciale qui oppose les deux puissances, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

Dans la soirée, les investisseurs ont pris connaissance d'un discours de Jerome Powell, président de la Fed, qui a réaffirmé qu'après les trois baisses de taux cette année, la politique monétaire était "au bon niveau" et "aidait déjà les consommateurs et les entreprises".

Du côté des indicateurs, le moral des consommateurs allemands devrait progresser légèrement en décembre après avoir atteint en novembre son plus bas depuis trois ans, selon le baromètre GfK.

Aux États-Unis, la confiance des consommateurs pour novembre et les ventes de maisons neuves pour octobre sont également attendues.

VALEURS A SUIVRE

Faurecia : l'équipementier automobile, filiale du constructeur PSA, a annoncé viser un chiffre d'affaires record de 20,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle record à 8% des ventes à l'horizon 2022.

Vivendi : les groupes italien Mediaset et français Vivendi sont tout proches de trouver un accord dans le différend qui les oppose sur un projet de holding européenne voulu par la famille Berlusconi, a estimé lundi Pier Silvio Berlusconi, le patron du groupe italien.

Elior : le groupe commencera dès 2020 à afficher la qualité nutritionnelle des repas servis dans les restaurants d'entreprises de ses clients, grâce au Nutri-Score, une première dans la restauration collective, a annoncé son directeur général Philippe Guillemot.

Alstom : la branche britannique du groupe français a été condamnée à une amende de 15 millions de livres (environ 17,5 millions d'euros) pour corruption en Tunisie à l'époque de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali, a indiqué l'autorité britannique chargée de la délinquance financière.

Casino : Rallye, la maison mère de Casino sous procédure de sauvegarde depuis fin mai en raisons d'importantes difficultés financières, a annoncé avoir obtenu six mois supplémentaires pour établir son plan de sauvegarde, ainsi qu'un accord avec certains de ses créanciers pour se donner un peu d'air.

OL Groupe : la holding cotée qui coiffe l'Olympique lyonnais, a annoncé l'ouverture de négociations exclusives pour racheter le Reign FC, l'équipe américaine de football féminin qui compte dans ses rangs la superstar Megan Rapinoe.

Crédit Agricole : la banque a annoncé la finalisation de la vente de 6% de ses parts dans la banque saoudienne Banque Saudi Fransi (BSF), cette opération devant lui rapporter environ 510 millions d'euros.

Trigano : le bénéfice net du groupe, numéro un européen du camping-car, a baissé de 10,5% à 167,5 millions d'euros sur l'exercice décalé 2018/2019, malgré une légère augmentation de ses ventes.

