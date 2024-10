La Bourse de Paris attend le rapport sur l'emploi américain

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris est dans l'expectative vendredi, sur fond de tensions qui s'accroissent aux Moyen-Orient et à quelques heures du rapport sur l'emploi américain de septembre.

Vers 8H10 GMT, le CAC 40 prend 0,56%, soit 42,26 points de plus, à 7.520,04 points. La veille il avait perdu 1,07% à 7.495,08 points.

A ce stade de la séance, l'indice français vedette perd toujours en revanche 3,51% sur la semaine, marquée par les tensions géopolitiques.

"Les marchés sont concentrés sur le Moyen-Orient, les investisseurs évaluant la probabilité d'une nouvelle escalade et la manière dont Israël pourrait répondre aux tirs de missiles iraniens de mardi dernier", selon les analystes de Deutsche Bank.

L'escalade militaire entre Israël d'une part, l'Iran et le Hezbollah d'autre part, fait redouter que la situation au Moyen-Orient ne devienne incontrôlable, un an après l'attaque menée par le Hamas, allié du Hezbollah, sur le sol israélien, qui a déclenché les attaques d'Israël et la guerre dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023.

Les cours du pétrole ont décollé de plus de 5% jeudi après les propos de Joe Biden évoquant des "discussions" en cours sur d'éventuelles frappes israéliennes contre les infrastructures pétrolières iraniennes, après l'attaque de missiles lancée mardi par l'Iran contre le territoire israélien.

Outre les enjeux géopolitiques, "tous les yeux sont fixés sur la publication de l'emploi américain", relève John Plassard, spécialiste en investissements pour Mirabeau.

Ce très attendu rapport gouvernemental des Etats-Unis sur les créations d'emplois en septembre dans le pays, secteurs privé et public confondus, doit être dévoilé à 12H30 GMT.

Les investisseurs scrutent depuis plusieurs semaines les données sur l'état du marché du travail aux États-Unis pour évaluer l'ampleur du ralentissement actuel de la croissance dans la première économie mondiale.

Ces indicateurs sont déterminants pour évaluer le rythme et l'ampleur des futures baisses de taux que doit mener la Réserve fédérale américaine (Fed) dans les prochains mois afin de stimuler l'activité.

La veille, l'indicateur d'activité dans le secteur des services américains en septembre (ISM), ressorti plus élevés qu'anticipé par les consensus d'analystes, a déjà "fait douter les marchés sur la vitesse à laquelle la Fed va abaisser ses taux", selon les analystes de Deutsche Bank.

Une économie qui ralentit moins que prévu réduit la nécessité de baisses de taux, ce qui déplait aux marchés.

Totalenergies bénéfice de la hausse du pétrole

Le géant pétrogazier français prend 1,24% à 62,29 euros vers 8H00 GMT, bénéficiant de la récente hausse des prix du pétrole.

Succès de l'OPA de la Française des Jeux

Le spécialiste français des jeux d'argent La Française des Jeux (+2,21% à 35,20 euros vers 8H00 GMT) a annoncé jeudi soir le succès de son offre publique d'achat (OPA) sur l'opérateur suédois Kindred, propriétaire du site Unibet, qui devrait lui permettre de devenir un "champion européen des jeux d'argent et de hasard". "Au terme de la période d'offre s'achevant le 2 octobre", 90,66% du capital de Kindred a été apporté à l'offre, indique un communiqué de la FDJ, qui boucle la plus grosse opération de son histoire, d'un "montant total de près de 2,5 milliards d'euros".

Euronext CAC40