La Bourse de Paris atone, en attendant l'inflation américaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue autour de l'équilibre (-0,02%) vendredi, patientant en évitant les prises de risque avant la publication d'un indicateur d'inflation aux États-Unis et de nouvelles négociations sur le plafond de la dette américaine.

L'indice vedette CAC 40 stagne à 7.228,09 points vers 09H55, après une ouverture en légère hausse. Jeudi, il a glissé de 0,33%, tombant à son plus bas niveau de clôture depuis fin mars après avoir perdu, à ce stade, 3,56% depuis le début de la semaine.

Aux États-Unis, malgré des jours et des nuits de discussions, les équipes du dirigeant démocrate Joe Biden et les négociateurs du camp républicain n'ont pas encore trouvé de compromis budgétaire pour relever le plafond de la dette américaine et éviter un défaut de paiement de la première économie mondiale, possiblement dès la semaine prochaine.

"Les craintes sont toujours là et ont été même exacerbées par la décision de Fitch de mettre la dette des États-Unis en surveillance négative, c'est-à-dire avec le risque d'abaisser la note de la dette souveraine américaine", commente Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de La Banque Postale AM.

La plupart des observateurs se montrent cependant confiants sur la conclusion d'un accord. John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud, l'affirme: "Que l'on soit clair : les États-Unis ne feront pas faillite !"

Le président américain Joe Biden s'est aussi montré optimiste jeudi, assurant qu'il n'y aurait "pas de défaut".

Vendredi, l'attention des investisseurs se tournera vers la publication de l'indice PCE, indicateur d'inflation privilégié par la Banque centrale américaine.

Le moral des ménages en France est resté globalement stable en mai, les Français se montrant toutefois un peu plus confiants sur leur situation financière future et l'évolution du niveau de vie dans le pays, a indiqué vendredi l'Insee.

La dette de Casino sur la table

A la reprise de sa cotation après trois jours de suspension, l'action du distributeur Casino tombait de 4,88% à 6,44 euros, conséquence de l'annonce de l'ouverture d'une procédure de conciliation afin de renégocier son important endettement. En début de séance, Casino avait perdu plus de 10%.

L'action de sa maison mère Rallye perdait aussi 3,30% à 0,97 euros, après avoir dévissé jusqu'à 15% plus tôt.

Depuis le début de l'année, le titre Casino a perdu plus d'un tiers de sa valeur et celui de Rallye environ 65%.

Du rififi chez TotalEnergies

Le géant français des hydrocarbures TotalEnergies (-0,31% à 54,88 euros) se prépare à vivre une assemblée générale électrique vendredi matin, des échauffourées entre manifestants pour le climat et la police ayant déjà eu lieu avant son ouverture.

Les militants écologistes et le gouvernement mettent la pression sur le groupe pour qu'il se détourne plus rapidement des énergies fossiles.

Euronext CAC40