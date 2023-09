La Bourse de Paris atone avant les annonces de la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a commencé la séance de mercredi à l'équilibre, en amont de l'annonce de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine, attendue dans la soirée.

L'indice CAC 40 était stable (-0,01%) à 7.282,29 points à 09H40. Mardi, l'indice avait peu évolué, progressant de 0,08% pour clôturer à 7.282,12 points.

La réunion de la banque centrale américaine est dans l'esprit de tous les investisseurs. Elle a débuté mardi et se poursuivra mercredi avant l'annonce de la décision des membres du comité de politique monétaire à 20H00 (18H00 GMT) et un discours du président de l'institution monétaire Jerome Powell dans la foulée.

"Avant la décision de la Fed sur les taux d’intérêt américaine d’aujourd’hui, presque aucun acteur du marché ne voudra bouger, le risque d’aller dans la mauvaise direction est trop grand", commente Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Inflation en baisse, pénurie de main d'oeuvre qui commence à se résorber, consommation qui mollit: les ingrédients sont réunis pour que la banque centrale américaine maintienne ses taux dans la fourchette actuelle, de 5,25 à 5,50%.

Pour Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBPAM, la Fed pourrait aussi "laisser la porte ouverte à une possible dernière hausse de taux d’ici la fin de l'année". Il souligne que "les marchés regarderont de près les nouvelles projections de taux directeurs des membres de la Fed qui pourraient indiquer moins de baisses de taux en 2024".

Les prévisions économiques actualisées, en termes de croissance du PIB, d'inflation, d'emploi et d'évolution des taux, seront aussi regardées avec attention.

Les investisseurs redoutent que la hausse des prix du pétrole, qui se sont rapprochés des 100 euros le baril en début de semaine, relance les pressions inflationnistes et contrecarre leurs prévisions de baisse des taux dans les prochains trimestres.

Sur le marché obligataire, la nervosité des investisseurs a poussé à la hausse les taux d'intérêt sur la dette souveraine. Mardi, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est monté à son plus haut niveau depuis 15 ans, à 4,37%, et celui de l'Etat français a atteint un nouveau plus haut depuis 2012 à 3,29%. Vers 09H40, le rendement français à 10 ans valait 2,27%.

TotalEnergies s'en tient à son plafond

Le PDG de TotalEnergies (-0,59% à 61,93 euros) Patrick Pouyanné refuse de vendre à perte ses carburants et "ne descendra pas plus bas" que le prix plafond de 1,99 euro par litre fixé actuellement dans les stations-service de son groupe en France, a-t-il prévenu mardi.

