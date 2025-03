La Bourse de Paris animée par les droits de douane américains avant un indice d'inflation

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris tente un rebond mercredi après trois séances consécutives de pertes, pliant face à la crainte d'une possible récession aux Etats-Unis en raison des droits de douane élevés imposés par la Maison Blanche.

L'indice vedette CAC 40 prenait 0,93% vers 09h55, soit 74,14 points et s'établissait 8.016,05 points. Depuis le début de la semaine, l'indice affiche à ce stade un repli d'environ 1,30%.

Mardi, il a terminé en forte baisse de 1,31%, l'entraînant sous la barre des 8.000 points à la clôture pour la première fois depuis plus d'un mois, à 7.941,91 points.

"La prudence reste de mise sur les marchés avec l'entrée en vigueur des droits de douane très élevés sur les importations d'acier et d'aluminium", commente Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Mardi, Donald Trump a soufflé le chaud et le froid en menaçant de doubler, à 50%, les droits de douane prévus sur l'acier et l'aluminium canadiens, puis en y renonçant quelques heures plus tard.

Mercredi, l'Union européenne a déclaré riposter aux droits de douane.

La Commission européenne estime que les mesures américaines affecteront 28 milliards de dollars de marchandises, soit 26 milliards d'euros.

Elle a annoncé que la réplique de l'UE, à compter du 1er avril, toucherait le même montant, sur une série de produits américains.

"Les investisseurs continuent de jauger les conséquences des droits de douane sur la croissance mondiale et les perspectives des multinationales", a poursuivi Susannah Streeter.

Enfin, "les inquiétudes concernant le futur de l'économie américaine pourraient prendre un nouveau tournant cet après-midi après la publication des chiffres de l'inflation américaine", commente John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Les investisseurs scruteront deux indicateurs d'inflation américains: l'indice des prix à la consommation (CPI) pour février, à 13H30, puis jeudi, l'indice des prix à la production (PPI) sur la même période.

L'un mesure l'inflation du côté des consommateurs et l'autre, du côté des producteurs.

Airbus recherché

Airbus a présenté mardi l'hélicoptère H140, un bimoteur léger destiné aux transports sanitaires et de passagers. Mercredi, l'opérateur médical américain Metro Aviation a annoncé avoir commandé 12 de ces nouveaux hélicoptères civils H140 à Airbus, avec une option portant sur 24 appareils additionnels.

L'industriel n'a pas communiqué le tarif de son nouvel appareil.

A la cote, le titre avançait de 1,61% à 165,62 euros.

