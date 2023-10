La Bourse de Paris amplifie son recul

La Bourse de Paris recule nettement de 1,27% dans les premiers échanges vendredi, plombée par des résultats d'entreprises encore mal accueillis par les investisseurs et un climat de marché peu propice aux actions.

L'indice vedette CAC 40 cédait 87,78 points à 6.833,59 points vers 09H35, avec quasiment toutes les entreprises qui le composent dans le rouge. La veille, il avait reculé de 0,64%.

Sur la semaine, il perd 2,52%, son cinquième repli hebdomadaire.

La séance est marquée par quelques résultats d'entreprises, dont celui de L'Oréal qui n'a pas été au goût des investisseurs (-2,25%). Plusieurs déceptions ont marqué les marchés dans cette saison des résultats, depuis les publications de LVMH au début du mois, ou de Renault jeudi.

Les indices sont aussi sous pression en raison de la hausse des taux d'intérêt, un élément qui pousse les investisseurs à préférer les obligations aux actions.

Le taux d'intérêt de l'État américain est monté jusqu'à 4,99% jeudi, un plus haut depuis 17 ans, avant de baisser vendredi. Mais cette tendance se transpose aussi de l'autre côté de l'Atlantique, avec le taux français qui reste autour de 3,54% vendredi.

"La principale raison" de ce mouvement est "la résistance de l'économie américaine après sa ré-accélération cet été, qui fait craindre que la banque centrale américaine doive monter ses taux encore plus haut et pour plus longtemps pour calmer complètement la surchauffe et l'inflation", estiment les analystes de la Banque Postale AM.

Enfin, les marchés restent sur la retenue en raison du conflit au Moyen-Orient, inquiets du risque d'escalade des tensions au niveau régional. Cela se traduit aussi sur les marchés par la hausse du pétrole, et de l'or.

L'Oréal et EssilorLuxottica ralentissent aussi

L'action du géant des cosmétiques L'Oréal cédait 2,25% à 377,65 euros après ses résultats publiés jeudi. "Le pire est à venir" pour les analystes de Deutsche Bank, qui mentionnent un ralentissement en Asie ainsi qu'en Europe. La direction a aussi évoqué "la reprise plus lente qu'attendu du marché de la beauté en Chine continentale" et une nouvelle politique de la Chine sur les achats des touristes ("travel retail") pénalisante.

Le géant mondial de l'optique EssilorLuxottica (-0,95% à 160,60 euros) a vu la dynamique de ses ventes ralentir au troisième trimestre en raison d'une moindre demande de lunettes de soleil qui s'est confirmée en Amérique du Nord et s'est étendue à d'autres régions.

Vivendi profite de Canal+

Le géant français des médias Vivendi, qui espère conclure sa prise de contrôle du groupe Lagardère avant la fin de l'année, a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, en hausse de 2,5%. Il a profité notamment des recettes de Canal+, en hausse sur la période de 5,7%.

Son action montait de 2,28% à 8,44 euros.

Abivax cote aux Etats-Unis

La biotech française Abivax, spécialisée dans le développement de traitements contre des maladies inflammatoires chroniques, entame vendredi sa double cotation en entrant en Bourse aux Etats-Unis, sur le Nasdaq.

Les transactions sur l'action sont suspendues à la Bourse de Paris, jusqu'à 16H30 environ, "afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début de la cotation", indique la société dans un communiqué.

