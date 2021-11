La Bourse de Paris accélère sa course aux sommets

La Bourse de Paris continuait de cultiver ses ambitions jeudi après avoir enchaîné une série de records depuis le début du mois, résistant aux craintes liées à l'inflation et à la crise énergétique.

A 09H40, l'indice CAC 40 avançait de 8,29 points à 7.165,14 points (un nouveau plus haut en séance) après avoir grappillé 0,06% mercredi et inscrit sa sixième séance consécutive en hausse.

"Le risque d'intensification de la crise énergétique en Europe, qui est réel, ne semble pas en mesure de faire dérailler la bourse" parisienne, observent les experts de Saxo Banque.

A la veille d'une séance dite des "trois sorcières", qui marque l'arrivée à échéance de plusieurs contrats et options sur les indices et qui génère par conséquent des volumes d'échanges plus étoffés, les prises de risques pourraient être restreintes, selon les experts.

L'agenda sera surtout américain avec les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et de l'indice d'activité manufacturière de la région de Philadelphie (Fed) pour novembre à 13H30 GMT.

Face à l'accélération des prix, les opérateurs de marché craignent en filigrane que l'inflation freine la reprise mondiale et incite les banque centrales à accélérer la réduction de leur soutien monétaire et à relever leurs taux directeurs plus tôt que prévu.

Ils écouteront donc avec attention le président de la Fed de New York, John Williams, et le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, qui doivent s'exprimer à l'occasion de deux rendez-vous distincts.

Il s'agit de savoir s'ils sont sur la même ligne que le président de la Fed de St Louis, James Bullard, qui a plaidé plus tôt dans la semaine pour une accélération du durcissement de la politique monétaire.

Vallourec s'effondre

L'action Vallourec chutait de 11,36% à 6,44 euros après l'annonce de la cession de ses activités allemandes, l'arrêt de la fabrication en Europe de tubes pour l'industrie. De plus, l'entreprise a revu à la baisse ses ambitions sur l'année, visant désormais le bas de la fourchette d'estimation de son excédent brut d'exploitation (EBITDA) en 2021, qu'elle avait donnée lors du deuxième trimestre. Elle vise donc 475 millions d'euros de bénéfice d'exploitation et non plus jusqu'à 525.

Orange veut renforcer sa cybersécurité

Le groupe est prêt à faire de nouvelles acquisitions pour continuer à renforcer sa filiale de cybersécurité "Orange Cyberdéfense", l'un de ses nouveaux relais de croissance, a indiqué mercredi le PDG d'Orange Stéphane Richard. Le titre montait de 0,42% à 0,83 euros.

Le trafic en hausse, ADP aussi

Le titre prenait 0,52% à 115,75 euros alors que le trafic des aéroports parisiens a rebondi en octobre à près de 56% de celui du même mois de 2019, soit la meilleure performance depuis le début de la crise du Covid-19.

Abionyx fait un bond en achetant Iris Pharma

La biotech va acheter Iris Pharma via une augmentation de capital de 5 millions d'euros pour devenir un spécialiste des biomédicaments en ophtalmologie en plus des maladies rénales. Son action bondissait de 34,59% à 1,99 euro.

pan/mdz/spi