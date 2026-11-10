La Bourse de Paris a terminé en petite hausse, entre repli des cours du pétrole et inflation américaine

La Bourse de Paris dans le vert, entre baisse du pétrole et accalmie sur la tech ( AFP / Philippe LOPEZ )

La Bourse de Paris a terminé en petite hausse mardi, profitant du relatif repli des cours du pétrole mais limitant toutefois ses gains après la publication d'une inflation américaine plus persistante qu'attendu, qui ravive les craintes d'un maintien prolongé des taux élevés de la Fed.

L'indice CAC 40 a terminé en petite hausse (+0,55 %) à 8.278,59 points. La veille, il avait avancé de 1,16 %, à 8.233,30 points.

L'indice phare de la Bourse de Paris a tout de même lâché une partie de ses gains après la publication des données de l'inflation américaine pour le mois dernier.

"Le sentiment sur les marchés actions mondiaux s'est nettement détérioré à la suite de chiffres de l’inflation américaine, mesurée par les prix à la consommation, supérieurs aux attentes", explique Patrick Munnelly de Tickmill Group.

L'inflation américaine a modestement ralenti le mois dernier, à 0,4 % sur un mois après 0,6 % en septembre selon des données officielles publiées mardi, moins bonnes qu'attendu par les investisseurs qui s'attendaient à une décélération plus marquée, à 0,3 % sur un mois en octobre.

Pour Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier IM, "ce rapport rend désormais pratiquement certaine une hausse des taux de la Fed (la Réserve fédérale américaine, ndlr) en décembre", lors de sa prochaine réunion.

"Rien ne permet d'affirmer que l'inflation ne reculera pas après avoir atteint ses niveaux élevés", estime pour sa part Michael Field, responsable de la stratégie actions européennes chez Morningstar.

"Toutefois, les investisseurs devraient probablement commencer à s'habituer à l'idée que les taux d'intérêt pourraient devoir augmenter davantage et rester élevés plus longtemps", note-t-il. "Cela n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les marchés actions."

En parallèle, alors que les prix du Brent s'affichaient en dessous de la barre symbolique des 90 dollars le baril à la mi-séance européenne, ils ont ensuite atténué leur repli. De quoi réduire le soulagement pour les marchés boursiers européens, qui bénéficient du reflux des cours de l'énergie.

Les valeurs industrielles s'illustrent

Même limitée, la baisse des prix du pétrole profite aux valeurs industrielles pour qui l'énergie reste un important poste de dépenses.

Saint-Gobain a terminé en hausse de 1,87 % à 76,34 euros et ArcelorMittal a gagné 2,96 % à 58,52 euros, prenant même la tête du CAC 40.

Sans surprise, la baisse des cours pèse sur les perspectives de TotalEnergies, qui a cédé 0,70 % à 78,20 euros.

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