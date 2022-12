La Bourse de Paris à son plus bas depuis un mois

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris lâchait 0,83% vendredi matin, freinée par un indicateur économique de mauvaise facture, en plus du ton agressif adopté par la Banque centrale européennes (BCE) jeudi.

L'indice vedette CAC 40 cédait 53,87 points à 6.468,90 points, tombant à son plus bas depuis le 10 novembre. Jeudi, il avait chuté de plus de 3%, sa plus forte baisse depuis le 4 mars.

L'activité du secteur privé s'est contractée plus que prévu en décembre, pénalisée par le secteur des services, et atteint son niveau le plus bas depuis le mois de février 2021, selon l'indicateur PMI Flash publié vendredi par le cabinet S&P Global.

Une donnée qui était reçue négativement par les acteurs de la Bourse de Paris déjà inquiets que les hausses de taux effectuées par les banques centrales ne poussent l'économie vers la récession.

Le repli de l'activité du secteur privé "en France, deuxième économie de la zone euro, augmente le risque de récession dans la région", s'inquiète en effet Joe Hayes, un économiste de S&P Global cité dans le communiqué publié vendredi.

Jeudi, la BCE a relevé ses taux de 0,50 point de pourcentage, une hausse modérée après deux augmentations de 0,75 point, mais sa présidente Christine Lagarde a multiplié les formules pour faire passer un message de fermeté et réaffirmer que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée.

"C'est la fin d'une mi-temps, ce n'est pas la fin du match" contre la hausse des prix, a renchéri vendredi sur BFM Business le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, estimant que "probablement plusieurs" hausses restent à venir alors que "l'économie européenne est en fait plus résiliente qu'on ne le craignait".

"La présidente de la BCE Christine Lagarde a tué tout espoir que la BCE prenne en compte le ralentissement de l'économie, et la récession, lorsqu'elle augmente ses taux", relate Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

La Banque centrale européenne a, de plus, relevé ses prévisions d'inflation pour les années à venir et ne pense pas atteindre sa cible de 2%, même en 2025.

Ces annonces, couplées à celles tout aussi strictes de la Réserve fédérale américaine et des données macroéconomiques de mauvaise facture montrant un ralentissement de l'activité économique américaine, dressent un tableau peu réjouissant pour l'économie dans les mois à venir.

Inquiets des risques de récession, les indices de Wall Street ont chuté jeudi de 2,25% pour le Dow Jones à 3,23% pour le Nasdaq.

Euronext se sépare d'une activité

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé jeudi la vente de MTS Markets International, une filiale américaine acquise lors du rachat de la Bourse de Milan. Cette opération s'inscrit dans la volonté de "se séparer d'actifs non-essentiels" définis à l'issue d'une "revue stratégique". Le titre perdait 2,96% à 68,14 euros.

CMA CGM sur M6

Le groupe français de transport maritime CMA CGM détient désormais 5,02% du capital du groupe de télévision et de radio M6 (-1,18% à 14,25 euros), selon la déclaration de franchissement de seuil publiée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Une seule tête chez Nexity

Véronique Bédague, directrice générale de Nexity depuis mai 2021, va prendre seule la tête du groupe en devenant PDG, a annoncé jeudi le premier promoteur immobilier français. L'action de Nexity reculait de 2,10% à 24,30 euros.

Euronext CAC40