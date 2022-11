La Bourse de Paris à l'équilibre

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La Bourse de Paris était quasi stable (-0,08%) vendredi matin, en l'absence de motif de hausse ou de baisse et d'une dynamique insufflée habituellement par Wall Street, fermée hier pour la fête américaine de Thanksgiving.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 5,56 points à 6.701,76 points vers 09H45. Jeudi, il avait progressé de 0,42% et terminé au-dessus des 6.700 points pour la première fois depuis avril.

Jeudi, la Bourse de New York est restée fermée pour le jour férié de Thanksgiving et ce vendredi la séance sera écourtée.

"Quiconque a un peu d’expérience sur les marchés financiers sait très bien qu’il ne se passe généralement pas grand-chose pendant la période de Thanksgiving", observe Christopher Dembik, directeur de la recherche macroéconomique de Saxo Bank.

La semaine a en effet été peu chargée en actualité, avec seulement quelques indicateurs d'activité avancés, qui ont révélé de nouveaux signes de ralentissement de l'économie, et les compte-rendus des dernières réunions des banques centrales américaine et européenne, parmi les éléments scrutés par les marchés.

Les "minutes" publiées par les banques centrales suggèrent "qu’elles sont conscientes du risque d’en faire trop et soutient l’idée qu’elles pourraient remonter les taux +que+ de 50 points de base en décembre", explique Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de La Banque Postale AM.

"Mais les deux banques centrales pensent toujours qu’elles doivent continuer à remonter leurs taux et à réduire leur bilan malgré la dégradation des perspectives économiques", nuance-t-il cependant. De leur côté, "les marchés continuent de voir le verre à moitié plein", souligne M. Chapard.

A l'agenda de vendredi: quelques indicateurs et des prises de paroles de membres de la Banque centrale européenne.

En France, le moral des ménages s'est très légèrement amélioré en novembre, mais reste largement en dessous de sa moyenne de longue période, selon l'Insee.

Le produit intérieur brut (PIB) allemand a progressé de 0,4% au troisième trimestre, plus qu'initialement annoncé, malgré la crise énergétique et l'inflation qui pèsent sur la première économie européenne, selon les données officielles définitives.

La tech en repli

Le secteur technologique était orienté plutôt à la baisse vendredi, signe que les investisseurs évitent les prises de risque. Wordline cédait 0,80%, Teleperformance 0,61%, Atos 2,37%, Deezer 5,30%. Dassault Systèmes (0,12%) et STMicroelectronics (+0,01%) étaient proches de l'équilibre.

Seul OVHcloud se démarquait: +4,23% à 14,90 euros. Le groupe français de centres de données a annoncé vendredi que la Banque européenne d'investissement lui a accordé un prêt de 200 millions d'euros afin de soutenir son développement en Europe.

Euronext CAC40