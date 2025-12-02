La Bourse de Paris à l'équilibre avant des données macroéconomiques

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue prudemment mardi, dans l'attente de la publication de données macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis déterminantes pour la politique des banques centrales.

Vers 09H40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,23% à 8.116,02 points, en hausse de 19,02 points. La veille, l'indice vedette parisien a perdu 0,32%, clôturant à 8.122,71 points.

"Les investisseurs privilégient la prudence avant une série d'indicateurs clés", a résumé John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

En Europe, les acteurs du marché scruteront la publication, à 11H00 (heure de Paris), des taux de chômage d'octobre et des indices d'inflation pour le mois de novembre dans la zone euro, avant la prochaine réunion de la Banque centrale européenne (BCE) le 18 décembre.

Dans ce contexte, côté obligataire, le rendement de l'obligation français à échéance dix ans atteignait 3,48%, au même niveau que la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,75%, stable lui aussi.

Aux Etats-Unis, les investisseurs observeront mercredi le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour la même période, avant vendredi, la très attendue inflation du mois de septembre.

Ils tenteront de déceler dans ces données les signes qui pourraient justifier une baisse des taux de la banque centrale américaine (Fed) lors de sa réunion des 9 et 10 décembre.

Les investisseurs font massivement le pari d'un recul de 0,25 point de pourcentage. Cet optimisme a fait grimper les Bourses mondiales la semaine passée. Mais le doute a repris du terrain en début de cette semaine.

D'autant que la publication de plusieurs indicateurs américains clés a été retardée en raison de la paralysie budgétaire ("shutdown") de 43 jours qui a touché les Etats-Unis et certaines données ne verront jamais le jour, ce qui accroît l'incertitude.

FDJ United pénalisé

Le groupe spécialisé dans les jeux d'argent chutait de 4,09% à 23,44 euros, après l'annonce dans la matinée de l'abaissement de la recommandation de JPMorgan à "à sous-pondérer", contre "à surpondérer" précédemment.

