La Bourse de Paris à l'arrêt avant une journée décisive

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse mercredi (+0,08%), peu affectée par le plongeon de Teleperformance, les investisseurs retenant leur souffle avant une séance importante jeudi avec plusieurs chiffres de l'inflation en Europe comme aux Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 5,99 points pour finir à 7.954,39 points, restant toujours à proximité de ses records atteints vendredi. Sur les trois premières séances de la semaine, il ne cède que 0,15%.

Le CAC 40 a peu souffert du décrochage de plus de 14% Teleperformance, l'entreprise ne pesant que 0,45% dans le calcul de l'indice.

"C'est l'attentisme. Le gros des résultats d'entreprises est derrière nous", explique Emmanuel Cau, responsable de la stratégie actions de Barclays.

Face aux niveaux records atteints par plusieurs indices partout dans le monde, "le marché semble être un peu fatigué", ce qui se traduit par "un tassement des performances ou des prises de bénéfices", détaille-t-il.

La semaine est placée "sous le signe de la macroéconomie", décrit M. Cau mais les principaux indicateurs n'ont pas encore été publiés.

Jeudi, les investisseurs prendront connaissance d'abord des chiffres de l'inflation en février pour la France, puis en Allemagne. Ils se tourneront ensuite vers l'indicateur américain PCE pour le mois de janvier, le baromètre privilégié de la Banque centrale américaine pour mesurer l'évolution des prix.

"On est toujours sur le débat: va-t-on avoir une baisse des taux directeurs ou pas ? Les banques centrales soufflent le chaud et le froid" et les premières tendances de 2024 "ont un peu contrarié la thématique de désinflation", explique Emmanuel Cau.

Les taux directeurs sont l'outil principal des banques centrales pour avoir une influence sur l'évolution des prix dans l'économie. Depuis novembre, les investisseurs espèrent que le ralentissement de l'inflation va leur permettre relâcher la pression, mais le calendrier imaginé par les investisseurs pour la première baisse a été décalé à plusieurs reprises.

Teleperformance décroche

L'action du géant mondial des centres d'appel Teleperformance a dévissé de 14,14% à 114,45 euros, au terme d'une séance très agitée au cours de laquelle il a perdu jusqu'à plus de 25%, touchant son plus bas niveau depuis 2016.

La publication du spécialiste du paiement différé Klarna, qui a mis en avant les résultats de son produit conçu avec l'intelligence artificielle (IA) en utilisant OpenAI, notamment pour le service après-vente, ont effrayé les investisseurs. "Ils se projettent dans trois à cinq ans et se disent que la profitabilité du groupe sera revue à la baisse" en raison de cette concurrence, a expliqué Jacques-Aurélien Marcireau, co-responsable de la gestion actions chez Edmond de Rothschild et responsable des investissements tech.

L'entreprise a répliqué, regrettant dans un communiqué les "conclusions négatives" sur elle tirée de la publication de Klarna.

Worldline dégringole

Le spécialiste du paiement a chuté de 10,17% à 11,00 euros, après avoir annoncé une perte nette de 817 millions d'euros pour 2023. La "dégradation marquée de la consommation en Europe" a fortement pénalisé la rentabilité, a expliqué le directeur général du groupe, Gilles Grapinet. Lors des résultats du troisième trimestre 2023, l'action s'était effondrée de près de 60%.

Des milliards de pertes pour Casino

Le groupe Casino a publié une perte nette spectaculaire de 5,7 milliards d'euros en 2023, imputable notamment aux grandes difficultés de ses hypermarchés et supermarchés qu'il a depuis cédés en grande partie à des concurrents.

Son action, qui avait bondi mardi après l'annonce de l'acceptation du plan de sauvegarde par le tribunal, s'est dégonflée de 21,85% à 55 centimes.

Interparfums salué

Le groupe Interparfums a annoncé un bénéfice net 2023 en hausse de 19% par rapport à 2022, à 118,7 millions d'euros et a dit vouloir consacrer des "investissements plus particulièrement conséquents sur sa marque Lacoste" en 2024. Le titre a bondi de 5,43% à 52,40 euros.