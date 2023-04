La Bourse de Paris (+0,09%) continue d'établir de nouveaux records

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a grappillé 0,09% mercredi, décrochant de nouveaux records en séance et en clôture, dans la foulée de la publication d'un léger ralentissement de l'inflation aux États-Unis en mars.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 6,66 points à 7.396,94 points, après avoir culminé à 7.463,67 points, son nouveau record absolu. La veille, il avait terminé en hausse de 0,89% au terme d'une séance lui ayant permis de dépasser son record de clôture vieux de plus d'un an.

L'inflation aux États-Unis a ralenti à 5% sur un an en mars, faisant mieux que prévu, et s'inscrit ainsi à son plus bas niveau depuis presque deux ans, selon l'indice des prix CPI.

Sur un mois, l'inflation ressort à +0,1%, contre +0,2% prévu, et après +0,4% le mois précédant.

Cependant, l'inflation sous-jacente - qui exclut les secteurs volatils comme l'alimentation ou l'énergie - reste tenace, préviennent les analystes: elle est remontée à 5,6% sur un an, contre 5,5% en février.

"L'inflation de base montre encore des signes de persistance, mais la tendance est probablement à la baisse", commente Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions. "Beaucoup dépendra de l'évolution des loyers au printemps et à l'été", ajoute-t-il.

Ces chiffres alimentent l'idée que la banque centrale américaine, la Fed, pourrait bientôt arrêter de relever ses taux pour dompter l'inflation.

"Les marchés considèrent qu'une hausse des taux de la Fed est toujours prévue pour le début du mois de mai", confirme M. Boucher. "Mais il pourrait s'agir de la dernière."

Dans une interview accordée au Börsen-Zeitung, le membre du Conseil de la BCE Robert Holzmann a estimé de son côté que l'inflation n'avait pas encore été cassée en zone euro et préconise de nouvelles hausses importantes des taux directeurs, dont une augmentation de 50 points de base en mai.

Côté valeurs, Vivendi, qui selon La Lettre A s'est engagé auprès de la Commission européenne, pour deux ans, à ne pas piller le catalogue d'auteurs d'Editis, le groupe d'édition qu'il est en train de céder, a gagné 1,42% à 9,45 euros. Celle de Largardère, dont Vivendi détient la majorité du capital, a pris 3,93% à 22,50 euros.

Le moteur de recherche français Qwant, ex-vedette de la French Tech longtemps soutenue par l’État, est en cours de rachat par Octave Klaba, fondateur d'OVHCloud. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. OVH est monté de 2,65% à 11,23 euros.

Euronext CAC40