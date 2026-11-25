La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mercredi, le Nasdaq abandonnant 4% sous l'effet de nouvelles ventes de valeurs technologiques, tandis que les chiffres de l'inflation et de la croissance aux États-Unis sont venus renforcer les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt en décembre.

Le Nasdaq Composite .IXIC amplifie ses pertes dans les premiers échanges, abandonnant 4% après une ouverture en baisse 3,34% à 22.941,87 points.

L'indice Dow Jones .DJI perd quant à lui 780,36 points, soit 1,56%, à 49.238,34 points, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 2,30% à 7.035,66 points.

L'aversion au risque liée au secteur de l'IA frappe à nouveau les fabricants de puces, les fournisseurs de services cloud et les exploitants de centres de données, qui continuent de souffrir des doutes entourant la gouvernance de Nvidia NVDA.O après deux semaines de rebondissements autour de son directeur général Jensen Huang.

Nvidia, qui a perdu près de 6% mardi, recule encore de 8,3% mercredi dans les premiers échanges, effaçant une partie du rebond spectaculaire de lundi. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX abandonne 7%, plombé par les pertes de groupes tels Marvell MRVL.O (-8%) et Advanced Micro Devices AMD.O (-9,4%).

L'action Anthropic ANT.O , qui est passée mardi sous son prix d'introduction en Bourse de 83 dollars, cède plus de 7%.

Le fabricant de serveurs Dell DELL.N plonge quant à lui de 8%, malgré la révision à la hausse mardi de ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice pour la troisième fois depuis le début de l'année.

Les données macroéconomiques publiées peu avant l'ouverture ont en outre renforcé la conviction du marché quant à un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed) en décembre, versant une nouvelle fois du sel sur la plaie d'un secteur qui réalise des investissements colossaux financés par l'endettement.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE), la mesure d'inflation favorite de la banque centrale, a accéléré à 3,8% sur un an en octobre, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce, tandis que la deuxième estimation sur la croissance économique montre un bond de 4,3% au troisième trimestre, bien plus qu'anticipé en première lecture.

Le front douanier n'aide pas non plus : l'administration du président Donald Trump a proposé mercredi de nouveaux droits de douane contre 14 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis, la Chine étant la plus fortement taxée, pour lutter contre ce qu'elle qualifie de surcapacités industrielles structurelles.

La Bourse de New York sera fermée jeudi à l'occasion de Thanksgiving et rouvrira vendredi pour une séance écourtée.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)