La Bourse de Karachi attaquée par des hommes armés, six morts

(Actualisé avec nouveau bilan) KARACHI, Pakistan, 29 juin (Reuters) - Six personnes, dont quatre assaillants, ont péri lundi lors d'une attaque conduite contre la Bourse de Karachi, ont annoncé les autorités. L'armée continue de fouiller le bâtiment pour s'assurer qu'il ne reste plus d'hommes armés à l'intérieur du bâtiment. Situé dans une zone sous haute protection, le bâtiment accueille la Bourse de Karachi, dont les opérations n'ont pas été interrompues, et le siège de plusieurs banques privées. "Quatre assaillants ont été tués", a dit à Reuters le chef de la police de Karachi. L'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée. Selon les autorités, les assaillants ont lancé une grenade avant d'ouvrir le feu en direction du personnel chargé de surveiller le bâtiment. Les quatre assaillants identifiés ont été abattus. Le Pakistan est confronté à intervalles réguliers à des accès de violence la plupart du temps imputés à des extrémistes religieux, mais le nombre de ces attaques a diminué ces derniers temps, l'armée étant intervenue dans les zones tribales, près de la frontière afghane, où opèrent beaucoup de groupes armés. (Gibran Peshimam; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

