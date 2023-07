La Bourse de Hong Kong galvanisée par des mesures de soutien à l'économie chinoise tandis que l'Europe attend

La Bourse de Hong Kong est euphorique mardi, portée par des annonces de soutien à l'économie du gouvernement chinois, tandis que les Bourses européennes sont attentistes au début d'une séance chargée en résultats d'entreprises et avant plusieurs réunions de banques centrales.

La Bourse de Hong Kong bondissait de plus de 4% mardi dans les derniers échanges, les investisseurs se montrant particulièrement optimistes après que les autorités chinoises ont promis de nouvelles mesures de relance, notamment pour le secteur immobilier.

Shanghai gagnait 2,13% vers 07H30 GMT.

La reprise en Chine est contrariée par de "nouvelles difficultés", ont admis lundi à les dirigeants du pays à l'issue d'une réunion à Pékin et "reconnaître l'existence d'un problème" est une première étape dans le procesus de "résolution", souligne Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

A l'inverse, la Bourse de Tokyo s'est montrée plus prudente après des gains la veille.

En Europe, Paris lâchait 0,21% et Francfort 0,23%, tandis que Londres était stable (+0,06%), et que Milan gagnait 0,18%.

"La réunion de politique monétaire de la Fed mercredi, celle de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et celle de la Banque du Japon vendredi sont les événements macroéconomiques dominants" de la semaine, commente Karl Haeling, de LBBW.

Les investisseurs anticipent depuis plusieurs semaines une hausse de 25 points de base du principal taux directeur de la Fed, et nombre d'entre eux pensent aussi qu'il s'agira de la dernière hausse du taux de l'institution monétaire internationale.

Les commentaires qui suivront la réunion de la Fed, qui se tient les 25 et 26 juillet, seront ainsi particulièrement scrutés.

Par ailleurs, les investisseurs entrent au coeur de la saison des résultats, où l'essentiel des publications est attendu entre mardi et vendredi.

Alibaba, Tencent en forme

Dans le sillage des valeurs immobilières à Hong Kong, les valeurs chinoises de la tech étaient aussi plébiscitées: le géant du commerce en ligne Alibaba gagnait ainsi 5,82% et le groupe de services internet et mobiles Tencent 5,72% vers 07H30 GMT.

Unilever porté par les hausses de prix

Le géant de l'agroalimentaire et des produits d'hygiène Unilever a publié mardi un bénéfice net en hausse de 22,1%, à 3,5 milliards d'euros, tiré notamment par la cession d'une marque de beauté et soins personnels en Amérique du Nord et des prix en hausse.

Son action bondissait de 5,55% à Londres vers 07H30 GMT.

Bayer, des pertes en vue

Le groupe chimique allemand Bayer (-2,41% à Francfort vers 07H10 GMT) a annoncé lundi s'attendre à une perte nette au deuxième trimestre de 2 milliards d'euros et a revu à la baisse ses prévisions annuelles, du fait du recul des ventes de produits à base de glyphosate.

Adidas s'annonce en meilleure santé

L'équipementier sportif allemand Adidas avançait de 3,89% vers 07H30 GMT à Francfort après avoir relevé lundi sa prévision de résultat d'exploitation pour 2023, avec une perte désormais attendue ramenée à 450 millions d'euros, contre 700 millions d'euros anticipés jusqu'ici.

Les lapins de Pâques font bondir Lindt

Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli (+1,17%) relève mardi ses prévisions pour l'exercice 2023 après un premier semestre meilleur qu'attendu malgré les pressions inflationnistes, grâce à ses ventes de pralines et de lapins de Pâques.

Logitech moins pessimiste

Le groupe suisse Logitech (+1,21%), spécialisé dans les accessoires informatiques, se montre moins pessimiste pour le premier semestre malgré la publication mardi de ventes trimestrielles en baisse, mais bien meilleures qu'attendu.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole était en petite hausse grâce à la perspective de nouvelles mesures de soutien à l'économie chinoise.

Vers 07H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, prenait 0,28% à 82,97 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois gagnait 0,32% à 78,99 dollars, un sommet depuis avril.

L'euro avançait de 0,16%, à 1,1082 dollar.

Le bitcoin était stable (+0,01%) à 29.145 dollars.

