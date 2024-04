La Bourse de de Paris lestée par la baisse de Kering

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris tourne autour de l'équilibre (+0,03%) dans les premiers échanges mercredi, en retrait des autres Bourses européennes, plombée par une série de résultats mal accueillis à commencer par celui de Kering.

L'indice vedette CAC 40 prenait 3,55 points à 8.109,33 points vers 09H50. La veille, il avait gagné 0,81%, terminant à son plus haut niveau depuis deux semaines.

La cote parisienne est notamment plombée mercredi par le géant du luxe Kering, propriétaire notamment de Gucci, qui chute de 9% après ses résultats annoncés la veille, et notamment la prévision de la chute de sa rentabilité au premier semestre 2024.

LVMH (-0,46% à 796 euros) et Hermès (-0,04% à 2.354 euros), dans le même secteur, reculaient légèrement.

Les autres résultats du CAC 40, Eurofins, Orange, Air Liquide, forment les pires performances de l'indice après Kering.

Mardi, la Bourse de Paris avait connu sa meilleure séance depuis plus d'un mois. Un indicateur d'activité en Europe a montré une reprise de l'activité en avril.

Aux Etats-Unis, le même indicateur a montré une décélération, mais cela a été vu comme une bonne nouvelle par les investisseurs, qui espèrent que cette tendance poussera la Banque centrale américaine (Fed) à adoucir sa politique monétaire, via des baisses de taux.

Les marchés sortent de plusieurs jours d'"incertitudes générées par les tensions géopolitiques et l'adoption de vues bien plus prudentes sur les éventuelles baisses des taux des banques centrales" rappellent les analystes de la Banque Postale AM.

Mercredi, les indicateurs économiques sont peu nombreux et moins importants, notamment avec la mesure du moral des entrepreneurs allemands (IFO) dans la matinée et des ventes de biens durables américains en deuxième partie de séance.

Kering chute une nouvelle fois

L'action de Kering dévissait de 8,98% à 318,75 euros, tombant à son plus bas niveau depuis octobre 2017, les investisseurs prenant acte de la forte baisse de la rentabilité attendue au premier semestre, un nouvel épisode du désamour des marchés pour le groupe de luxe.

Par rapport à son pic de juin 2021, l'action de Kering dégringole même de 60%.

Eurofins, test négatif

Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 5% au premier trimestre, après un exercice 2023 marqué par des résultats en baisse, entravés par la réduction des tests Covid-19.

L'entreprise a confirmé ses objectifs financiers mais l'action chutait de 4,94% à 58,56 euros.

Dans le secteur de la santé hors indice phare, le laboratoire Ipsen prenait 2,96% à 114,70 euros après ses résultats.

STMicroelectonics rebondit

Le secteur des semi-conducteurs à Paris est porté par une révision à la hausse du chiffre d'affaires du fournisseur néerlandais de puces ASM International, qui bondissait de plus de 10% à Amsterdam.

STMicroelectronics grimpait de 5,68% à 39,31 euros, la meilleure performance du CAC 40. En 2024, elle reste encore en baisse de plus de 13%. Sur l'indice élargi SBF 120, Soitec montait de 4,16% à 94 euros, mais dévisse encore de plus de 40% depuis le 1er janvier.

Euronext CAC40